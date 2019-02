Postawili na ekologiczna produkcję

Czterech rolników z województwa łódzkiego bierze udział w projektach grantowych mających na celu wsparcie rozwoju lokalnej produkcji ekologicznej. Inicjatywy realizowane są przez Fundację AgriNatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny, a środki na ich realizację zapewniła Fundacja Carrefour.

Mimo rosnącej popularności produktów bio wśród konsumentów, wielkość powierzchni upraw ekologicznych w Polsce systematycznie spada. Wysokie tempo sprzedaży tego typu artykułów wiąże się w dużej mierze z ich intensywnym importem. Polscy rolnicy i producenci ekologiczni napotykają wiele trudności i barier, które utrudniają ich rozwój – stąd też duża potrzeba realizacji inicjatyw wspierających polski sektor ekologiczny. Projekt „Demokratyzacja bio” realizowany przez Fundację AgriNatura oraz „Go Agri Bio” Społecznego Instytutu Ekologicznego odpowiada na te potrzeby.

Celem projektu „Demokratyzacja bio” jest wsparcie ekologicznych rolników w dalszym rozwoju ich gospodarstw: poczynając od szkoleń merytorycznych, przez warsztaty z zakresu marketingu, aż na konkretnej pomocy finansowej w postaci dedykowanych grantów kończąc. Celem projektu jest z jednej strony pomoc rolnikom w rozwoju ich biznesów, ale z drugiej zwiększenie dostępności produktów ekologicznych dla klientów. Do programu zakwalifikowanych zostało 20 rolników, z czego aż trzech z województwa łódzkiego. Regionalną reprezentację stanowią pani Monika Mrowińska z Łask, Sylwester Staniaszek z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Marcin Migała z Aleksandrowa.

– Gospodarstwo ekologiczne prowadzę od 2002 roku i choć widzę rosnące zapotrzebowanie klientów na nasze produkty, niestety pojawia się w związku z tym także wiele barier, które uniemożliwiają nam sprostanie wszystkim zamówieniom. Dzięki udziałowi w projekcie „Demokratyzacja bio” mam nadzieję na rozwiązanie kilku problemów i zakup niezbędnych sprzętów, które zwiększą naszą wydajność, a także rozwinięcie areału upraw. Moim celem na przyszłość jest stworzenie miejsca do przetwarzania naszych warzyw, a także stałe zaangażowanie w projekty edukacyjne, popularyzujące żywność ekologiczną – mówi Monika Mrowińska.

„Go Agri Bio” to projekt, który pięciu rolnikom zapewni całkowite wsparcie w procesie konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne. Beneficjenci otrzymają środki na dofinansowanie gospodarstw oraz przejście pełnego procesu certyfikacji, a także wezmą udział w szeregu szkoleń merytorycznych. Jednym z uczestników inicjatywy jest rolnik z miejscowości Piaski w województwie łódzkim, pan Tomasz Soliński.

– Warzywa w naszym gospodarstwie uprawiane są już od lat 90-tych, natomiast od kilku lat interesujemy się uprawą warzyw z nasion starych odmian. Nasz udział w projekcie to chęć rozwoju tego kierunku w postaci upraw ekologicznych. To bardzo interesujący obszar, nie tylko ze względów smakowych, ale także odżywczych – szczególnie dla grup wrażliwych, takich jak dzieci czy kobiety w ciąży. Dzięki grantowi z projektu „Go Agri Bio” planujemy zwiększyć nasz areał upraw i zautomatyzować część prac, a także rozwinąć przetwórstwo z naszych produktów – mówi Tomasz Soliński.

Nie mniejszy wpływ na stan rolnictwa ekologicznego w Polsce ma również kwestia logistyki oraz dystrybucji produktów bio do sklepów ogólnospożywczych. Z uwagi

na trudności w tej dziedzinie, rolnicy ekologiczni często nie mają możliwości nawiązania współpracy z dużymi sieciami handlowymi, przez co dostępność ich produktów ogranicza się do bazarów bio oraz sklepów specjalistycznych, które zlokalizowane są głównie w dużych miastach w Polsce. Carrefour pragnie stale rozszerzać ofertę świeżych produktów od lokalnych rolników oraz produktów ekologicznych, dlatego wypracował prostą ścieżkę, która umożliwi kontakt z siecią i rozpoczęcie współpracy. W przypadku zainteresowania wystarczy krótki mail na adres wspolpracacarrefour.com, po wysłaniu którego każdy rolnik otrzyma prosty formularz do wypełnienia, a odpowiedź od Carrefour przyjdzie w ciągu 14 dni.

Oprócz zapewnienia dostępu do zdrowych, wysokiej jakości produktów, Carrefour podjął szereg działań o szerokim spektrum, zmierzających do wzmocnienia oferty zdrowej żywności poprzez wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, np. przez podpisywanie kontraktów farmerskich z polskimi dostawcami świeżych warzyw i owoców z lokalnych upraw oraz przekazanie grantów przez Fundację Carrefour o łącznej wartości bliskiej 185 000 EUR na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i projektów „Go Agri Bio” oraz „Demokratyzacja bio”.

Dodatkowo, idee zrównoważonego rolnictwa sieć propaguje podczas obrad Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, której jest jednym z członków założycieli. Wszystkie te działania stanowią część strategii transformacji żywieniowej, która może być ogromną szansą dla rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa.

Źródło: Carrefour