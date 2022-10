Posiedzą za kradzież… cebuli?

56-letnią kobietę i jej 3 lata starszego partnera zatrzymali w trakcie kradzieży cebuli z pola policjanci z Lubelszczyzny.

Zdarzenie miało miejsce 6 października około godziny 21:00. Z informacji policjantów z posterunku w Tarnogrodzie (powiat biłgorajski) wynikało, że w pobliżu tej miejscowości dochodzi do kradzieży warzyw, a po krótkiej penetracji terenu zauważyli oni dwie osoby, które, jak się okazało, pod osłoną nocy kradły cebulę z pola.

Była to para z powiatu biłgorajskiego, kobieta w wieku 56-lat i jej 59-letni partner. Policjanci szybko ustalili właściciela uprawy, mężczyzna po dotarciu na miejsce stwierdził, że od kilku dni ginie mu cebula i ta, która była przygotowana do wywiezienia z pola, nie stanowi całości jego strat. Na miejscu policjanci zabezpieczyli 145 kilogramów cebuli, a w miejscu zamieszkania pary ujawnili kolejne blisko 100 kilogramów. Nie był to jednak koniec, ponieważ w trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli kolejne 24 worki wyłuskanej już cebuli, każdy po 15 kilogramów. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad pół tony cebuli. Właściciel wstępnie wartość skradzionej cebuli oszacował na około 2 000 złotych.

Para w chwili zatrzymania była trzeźwa. Za kradzież odpowiedzą przed sądem, grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.