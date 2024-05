Poseł Koalicji Obywatelskiej: protesty rolników są sterowane przez Rosję

Poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący partii Nowoczesna Witold Zembaczyński powiedział, że fakt, że rolnicy protestują mimo sezonu prac polowych oznacza, że są manipulowani przez Rosję.

Witolda Zembaczyńskiego cytuje portal DoRzeczy.pl :

– Wydawało się, że kiedy rozpocznie się sezon, to protesty rolników ustaną, ale jak widać rosyjskie wpływy i manipulacja tym środowiskiem nie znają granic. Nie ma prostych rozwiązań, żadne zamykanie granicy we współczesnej Europie nie jest rozwiązaniem żadnego rolniczego problemu. Uważam, że to są osoby poddane głębokiej manipulacji, która niestety wpisuje się w wojnę hybrydową trwającą w Polsce i to jest jej kolejna odsłona – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej cytowany w artykule DoRzeczy.