Port w Odessie ostrzelany. To złe informacje dla polskich producentów zbóż

Na wieść o podpisaniu porozumienia w sprawie odblokowania ukraińskich portów w Odessie, Czornomorsku i Jużnem ceny pszenicy na światowych rynkach gwałtownie spadły. Paradoksalnie jednak porozumienie to powinno wywrzeć pozytywny wpływ na ceny zbóż w Polsce. O ile dojdzie do jego realizacji…

Odblokowanie ukraińskich portów to przede wszystkim mniejsza presja na eksport zbóż drogą lądową, a ten odbywał się przede wszystkim przez terytorium naszego kraju. O tym, że Polska nie była jedynie krajem tranzytowym pisaliśmy już wiele, podobnie jak o tym, jaki wpływ na ceny zbóż w Polsce miał proceder zaopatrywania polskich magazynów w ukraińskie zboże. Jednak szczególnie na południowym-wschodzie kraju minie trochę czasu, zanim firmy skupujące pozbędą się zboża, które napłynęło zza naszej wschodniej granicy.

O ile więc w przypadku realizacji porozumienia ceny w ujęciu globalnym spadną, to powinno ono pozytywnie wpłynąć na nasz lokalny rynek “zepsuty” ukraińskim zbożem.

Mówi się, że po odblokowaniu trzech wymienionych wcześniej portów na Morze Czarne będzie znów wypływało ok. 5 mln ton zboża miesięcznie. Jednak teraz pojawia się bardzo poważne pytanie, na ile Kreml traktował poważnie piątkowe porozumienie, bowiem już w sobotę na port w Odessie… spadły rosyjskie bomby.

– To dowodzi tylko jednego: bez względu na to, co Rosja mówi i obiecuje, znajdzie sposoby, aby tego nie wdrożyć – skomentował to wydarzenie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Rzecznik MSZ Ukrainy powiedział, że atak podważył porozumienia i obietnice złożone przez Rosję w Stambule Organizacji Narodów Zjednoczonych i Turcji, które pośredniczyły w zawarciu umowy – poinformował z kolei Reuters.

Ponadto strona ukraińska boi się, że otwarcie portów może stanowić duże ryzyko ataku sił rosyjskich od strony morza, i chociaż minister obrony tego kraju Sergei Shoigu zadeklarował, że Rosjanie nie wykorzystają faktu otwarcia ukraińskich portów, to biorąc pod uwagę wiarołomność rosyjskich dygnitarzy, trudno w to uwierzyć.

Co prawda Ukraińcy pomimo ataku nadal przygotowują porty do uruchomienia eksportu drogą morską, ale dopóki pierwszy statek nie opuści ukraińskiego portu i nie dotrze do miejsca docelowego, dopóty nie można traktować deklaracji Rosjan poważnie… Co będzie nadal rodziło poważne konsekwencje dla rynku zbóż w Polsce.