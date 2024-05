Port w Konstancy rozszerza możliwości przeładunku ukraińskich towarów

Rumunia bardzo aktywnie bierze udział w eksporcie ukraińskich towarów rolnych o czym świadczy ostatni komunikat jaki pojawił się na railinsider.com.ua, a w którym czytamy, że w porcie w Konstancy powstanie dodatkowe kotwicowisko do przeładunku ukraińskich produktów rolnych.

– W ubiegłym roku Ukraińskie Przedsiębiorstwo Żeglugi Dunajskiej (UDP) było jednym z inicjatorów projektu. Przepustowość terminali w Konstancy nie była wystarczająca do obsługi przepływu zboża z Ukrainy. W porcie stało nawet 600 barek ze zbożem, które czekały na wyładunek 30–40 dni – czytamy w komunikacie.

Pomimo tego, że większość ukraińskiego eksportu rolnego wróciła już do portów Wielkiej Odessy, UDP zamierza zastąpić ukraińskie zboże produktami rolnymi ze środkowego Dunaju. Firma planuje dostarczać do Konstancy do 200-250 tys. ton miesięcznie.

Źródło: railinsider.com.ua