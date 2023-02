Porozumienie łączy się z AgroUnią

W czasie niedzielnego posiedzenia zarządu Porozumienia zdecydowano o połączeniu z AgroUnią w jedno ugrupowanie. Za głosowało 17 osób, siedem było przeciw, a cztery się wstrzymały.

Jak informuje portal inetria.pl połączenie z AgroUnią poparli m.in. posłanka Iwona Michałek i poseł Stanisław Bukowiec. Przeciwko był Jan Strzeżek i jego najbliżsi współpracownicy, Tomasz Urynowicz wstrzymał się od głosu.

Z informacji Interii wynika, że na miejscu nie było Michała Wypija. – To dla mnie całkowicie niezrozumiała decyzja kierownictwa partii, której nie popieram, i która będzie miała daleko idące konsekwencje – mówił jeszcze w czwartek w rozmowie z Interią, pytany o doniesienia w sprawie połączenia.

Do sprawy nie odniosła się na razie również AgroUnia i jedyne co na chwilę obecną wiadomo to to, że komentarz w tej sprawie ze strony AgroUnii ma się pojawić we wtorek.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że jako pierwsza o planach połączenia Porozumienia i AgroUnii informowała Wirtualna Polska. Partie te miały planować złączenie sił, by razem stanąć w szranki przed jesiennymi wyborami.

Nazwa nowej partii jest póki co trzymana w tajemnicy.