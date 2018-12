Porcje warzyw szyte na miarę

Umyte, zważone i zapakowane w worki warzywa powstają w hurtowni, w siedzibie grupy producenckiej, a nawet wprost u rolnika. Doposażenie gospodarstwa w odpowiedni sprzęt do ważenia i pakowania znacznie usprawnia przygotowywanie warzyw do sprzedaży konsumenckiej.

Nowoczesne wagoworkownice, łącząc w sobie funkcję dokładnego ważenia i pakowania produktów do worków, znacznie przyspieszają przygotowanie do sprzedaży ziemniaków, cebuli, marchwi, buraków i innych produktów. Wysoki stopień zautomatyzowania urządzeń zwiększa komfort, wydajność oraz precyzję pracy. Przedstawiamy wybrane przykłady takich urządzeń.

Praca bez zawieszania

Elektroniczna wagoworkownica Domasz o oznaczeniu WE-50 PLUS to zaawansowany sprzęt, którego producent skupił się na wysokiej precyzji ważenia. Układ napędowy taśmy głównej oferuje pięć prędkości, pozwalających na precyzyjne doważenie porcji towaru. Dodatkowym elementem jest także taśma doważająca. Samotarujący się zbiornik na warzywa zapewnia odpowiednie działanie wagi nawet w przypadku zabrudzenia jej ziemią. Z kolei możliwość demontażu kosza zasypowego zwiększa dokładność ważenia niewielkich porcji materiału. Odważona partia towaru, o wadze od 1 do 50 kg, po naciśnięciu przycisku nożnego, lub też w sposób automatyczny, przedostaje się do worka lub pojemnika.

Producent uniknął problemu zawieszania się warzyw w czasie wysypywania do worka dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu regulacji prędkości wysypywania, w zależności od gatunku obrabianych warzyw, ich rozmiaru, a także wielkości worka. Standardowo urządzenie jest wyposażone także w zwężki do napełniania mniejszych worków (od 5 kg). Konstrukcja umożliwia także podłączenie klipsownicy.

Z uwagi na brak konieczności podłączania sprężarki powietrza, wagoworkownica WE-50 PLUS jest urządzeniem dość mobilnym oraz prostym w użytkowaniu. Zasilana jest jedynie energią elektryczną z gniazda 3-fazowego. Producent określa wydajność maszyny na poziomie do 4,5 t/h przy napełnianiu 15-kilogramowych worków.

Nowy panel dotykowy

Automatyczna wagoworkownica Sorpac AW312 jest już znana producentom warzyw. Nowym elementem wyposażenia tej maszyny jest dotykowy panel sterujący. Maszyna jest przeznaczona do pakowania ziemniaków, cebuli, buraczków, czy też ogórków. Zastosowane w jej konstrukcji przenośniki taśmowe mają atest spożywczy i nadają się do kontaktu z żywnością. Maszyna jest wyposażona w dwie taśmy dozujące.

Wydajność wagoworkownicy producent określa na 6 t/h, zaś zakres ważenia w granicach od 1 do 30 kg. Jest ona zasilana prądem elektrycznym z gniazda jednofazowego (230 V). Może być połączona z innymi urządzeniami pakującymi.

Kaliber od 10 do 100 mm

Machines Pióro z Żębocina zakłada możliwość porcjowania swoją maszyną warzyw o wielkości od 10 do 100 mm. Na zachowanie wysokiej precyzji ważenia pozwala zmienna prędkość taśmy napełniającej zasobnik wagi. W początkowej fazie porusza się ona z dużą prędkością, po czym zwalnia na czas doważania. Zależnie od aktualnego trybu pracy (automatyczny, manualny lub ciągły), opróżnienie zbiornika odbywa się po naciśnięciu przycisku, lub też po otrzymaniu przez sterownik sygnału z maszyny szyjącej. Układ automatyki wraz z terminalem wyposażonym w dotykowy ekran o przekątnej 4,3” dostarcza firma Schneider Electric.

Maszyna jest standardowo wyposażona w przystawki do worków o ładowności do 30 kg, opcjonalnie może zaś tworzyć 50-kilogramowe porcje. Może także współpracować z raszlownicą. Wydajność szacowana jest na 4 t/h. Zasilana jest prądem jednofazowym o napięciu 230 V.

To tylko kilka przykładów popularnych wagoworkownic dostępnych na polskim rynku. Oferta producentów obejmuje znacznie więcej modeli urządzeń o różnych parametrach roboczych i elementach wyposażenia.