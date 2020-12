Ekspert Radzi: Jak zapobiec niszczeniu struktury gleby i erozji wodnej?

W niniejszych poradach ekspert zwraca uwagę na zabiegi uprawowe przeciwdziałające niszczeniu struktury gleby, powstawaniu podeszwy płużnej oraz erozji wodnej w terenie urzeźbionym.

Prowadzenie prac polowych dużymi, ciężkimi ciągnikami i maszynami towarzyszącymi prowadzi do silnego zagęszczania warstwy ornej i podglebia, zwłaszcza zwięźlejszych gleb oraz w warunkach ich zwiększonej wilgotności, bądź wysokiego poziomu wód gruntowych. Prowadzi to do pogorszenia struktury gleby, a tym jej właściwości powietrzno-wodnych, termicznych i biologicznych, a w konsekwencji utrudnionego rozwoju korzeni i osiąganych plonów. By temu zapobiec należy ograniczać prace polowe ciężkimi maszynami do niezbędnego minimum, starać się je agregatować, zaś podczas ich zakupu, zwracać uwagę na szerokość roboczą. Prace polowe nie powinny być wykonywane w okresach z nadmierną wilgotnością gleby, należy stosować szerokie opony lub koła bliźniacze oraz zmniejszyć ciśnienie w ogumieniu.

Wieloletnia, corocznie wykonywana na jednakową głębokość orka, doprowadza na zwięźlejszych glebach, do powstania zagęszczonej warstwy podglebia, zwanej podeszwą płużną. Uniemożliwia ona przesiąk i podsiąk wody z głębszych warstw, a zwłaszcza prawidłowy rozwój systemu korzeniowego roślin. Szczególnie wrażliwe na podeszwę płużną są okopowe korzeniowe (burak, marchew i inne), także warzywa, rzepak oraz bobowate grubo- i drobnonasienne, tworzące głęboki palowy system korzeniowy.

By zapobiec tworzeniu podeszwy płużnej, należy co 3-5 lat wykonać pogłębioną orkę przedzimową (na 30-35 cm), z kolei by ją zlikwidować, należy co 4-5 lat zastosować głębosz, który rozluźni warstwę gleby na głębokości 40-50, a nawet do 60 cm. Zabieg należy wykonywać przy optymalnej wilgotności gleby, by zmniejszyć jej opór i zapobiec zamuleniu, czy też zamazaniu głęboszowanej warstwy, w warunkach dużej wilgotności gleby oraz zwiększonych opadów.

W terenie urzeźbionym dużo szkód na zboczach pól, powoduje erozja wodna, która w skrajnych przypadkach prowadzi do degradacji gleb i dużych strat w plonach, zwłaszcza roślin uprawianych w szerokich rzędach. By temu przeciwdziałać, pola w gospodarstwie powinny być możliwie długo zajęte przez rośliny uprawne, najlepiej wieloletnie (trawy i bobowate drobnonasienne), a także oziminy oraz międzyplony uprawiane na nawóz zielony i pozostawione na zimę jako mulcz. Siew i sadzenie roślin, jak też wszelkie prace uprawowe i pielęgnacyjne, należy prowadzić w poprzek, a nie wzdłuż stoku, poza tym unikać intensywnej uprawy, zwłaszcza głębszych orek. Mniejsze straty w wyniku erozji następują w glebach próchnicznych, strukturalnych, które zatrzymują w większej ilości wody opadowe.