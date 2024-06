Popyt na zboża z zeszłego sezonu coraz mniejszy: Ceny zbóż 25.06.2024

Kolejny tydzień rozpoczyna się dalszymi spadkami cen, choć ich intensywność wyraźnie spadła, ale i popyt ze strony kupujących na zboża z ubiegłego sezonu uległ już zmniejszeniu. Sytuacji w kraju nie poprawiają również notowania na rynkach światowych. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 25.06.2024 r.?

Krajowy rynek żyje już nabierającymi tempa żniwami i wszyscy czekają na nowe zbiory, gdyż większość przetwórców zdążyła się już zaopatrzyć w wystarczające ilości towaru, który pozwoli im dotrwać do nowych zbiorów. To zaś powoduje, że popyt na starsze ziarno jest ograniczony, a jego ceny nieznacznie spadają.

Na ceny wpływa również sytuacja na rynkach światowych, gdzie pszenica znajduje się obecnie na najniższych od ponad 2 miesięcy poziomach cenowych. Pewnym zagrożeniem jest również wstrzymanie na 4 miesiące importu pszenicy przez Turcję, co jak twierdzą analitycy może przekierowywać sporą część pszenicy z basenu Morza Czarnego na pozostałe rynki i tym samym wywierać presję na ceny.

Powyższe czynniki sprawiają, że na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 1020 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 720 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 560 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 820 zł za tonę.

Nieznacznie spadają ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 510 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Jednakże w przypadku nowych zbiorów stawki zaczynają się od 500 zł/t a kończą maksymalnie na 590 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 490 do maksymalnie jest to 710 zł/t.

Również ceny żyta poszły nieznacznie w dół i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 600 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 650 zł, a ceną minimalną jest 470 zł/t. Ubiegłotygodniowe poziomy cenowe utrzymał natomiast rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 1940 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1780 zł/t.

Spadki nie ominęły również kukurydzy i maksymalnie można dostać nie więcej jak 840 zł/t, a minimalnie jest to poziom 690 zł/t. Podobnie nieduże spadki zanotował owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 950 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.