Popyt na pszenicę rośnie, ceny też. Środa przynosi ożywienie na rynkach

W środę spadkowa passa z początku tygodnia została przerwana; pszenica zdrożała na Matifie o 1,5 EUR/t do 227,75 EUR/t. To przede wszystkim wynik rosnących cen eksportowych w Rosji i Ukrainie.

Wzrost cen pszenicy w basenie Morza Czarnego

Za ziarno o zawartości białka 12,5% w zeszłym tygodniu płacono w Rosji 232-233 USD/t (214 EUR/t), co oznacza wzrost o 6,5 USD/t w ujęciu tygodniowym. Z kolei cena w portach ukraińskich to obecnie 210 USD/t z tendencją rosnącą. Ponadto ukraiński eksporto zostanie ograniczony do 16,2 mln ton w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Do 14 października Ukraina wyeksportowała prawie 7 mln ton pszenicy.

Pod znakiem zapytania stoją zbiory w Argentynie; długoterminowe prognozy mówią o cyrkulacji południowej, która oznaczałaby zimne i suche warunki.

Rzepak kończy środę mieszanie

Rzepak zdrożał wczoraj o 0,75 EUR/t do 492 EUR/t w kontrakcie na listopad. Warto jednak zaznaczyć, że najczęściej notowany kontrakt na luty stracił 1 EUR/t do 496 EUR/t. Czynnikiem spadkowym były coraz gorsze notowania soi w USA (11 ct/bu w dół, 332 EUR/t), jednak słabnące euro i rosnące notowania oleju palmowego ograniczały straty. Rynek soi nie wygląda najlepiej; rekordowe plony i optymalne warunki do zbiorów w USA nie zwiastują raczej podwyżek.

Eksport ratuje ceny kukurydzy

Minimalnie, bo o 0,75 EUR/t do 212 EUR/t zdrożała w Paryżu kukurydza, idąc śladem notowań z Chicago. Tam sytuację poprawił popyt eksportowy i rezerwacje 2 mln ton ziarna, głównie z Meksyku. Szacuje się, że duża presja podażowa będzie jednak wywierała presję na ceny.

Źródło: Kaack