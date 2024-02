Popyt mniejszy niż oczekiwano, więc ceny w dół. Ceny nawozów 06.02.2024

W zachodniej części Polski oraz częściowo w województwie mazowieckim, możliwe jest już stosowanie nawozów azotowych. Można by przypuszczać, że rolnicy energicznie ruszą na zakupy, celem zaopatrzenia się w nawozy na pierwszą dawkę wiosenną, jednak w punktach sprzedaży popyt jest niższy niż oczekiwano. Przypuszczalnie, w celu osiągnięcia wzrostu sprzedaży, zastosowane zostały obniżki cen poszczególnych nawozów. Poniżej przedstawiamy cotygodniową analizę rynku nawozowego.

Import nawozów do Polski

W okresie od stycznia do listopada 2023 roku, do Polski zostało zaimportowanych 1,08 mln ton mocznika – możemy przeczytać w publikacji Arkadiusza Zalewskiego na portalu linkedin. W tym samym okresie, jak wynika ze wstępnych wyników produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, produkcja nawozów azotowych osiągnęła wolumen 2,287 mln ton. To porównanie obrazuje ogromną skalę ilości importowanych nawozów mineralnych, które od 2022 roku utrzymują się na podobnym poziomie “W 2022 r. Polska zaimportowała rekordową ilość niemal 1,2 mln ton mocznika nawozowego” – czytamy. Należy zaznaczyć, że blisko 1/3 nawozów importowanych pochodziła z Rosji – 314,6 tys. ton, przy czym z Niemiec o około 94 tys. ton mniej.

Ceny mocznika w zagranicznych portach

Ceny FOB egipskiego mocznika wzrosły do poziomu 405-410 USD/t. To o 25-30 USD/t więcej niż w styczniu b.r. Wzmożony popyt generuje wzrosty cen na rynku egipskim, który może zostać prekursorem tendencji wzrostowej na rynku światowym.

Z kolei Niemczech odnotowany został spadek ceny mocznika średnio o 15 euro/t w odniesieniu do ubiegłego tygodnia i wynosi około 450 euro/t.

Początek lutego przynosi niewielkie zmiany cen nawozów granulowanych

Agrochem Puławy, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, od dłuższego czasu nie wprowadza zmian w cenach nawozów granulowanych. W gamie oferowanych produktów znalazła się Polifoska 7, ze składem NPK 7-18-28. W dalszym ciągu obserwujemy brak takich nawozów jak: Polidap 18-46, Amofoska 5-10-25 czy RSM 28.

W analizowanych punktach sprzedaży, widoczne są duże rozbieżności cen poszczególnych nawozów. Pomiędzy najniższą a najwyższą ceną mocznika różnica wynosi 160zł/t, w przypadku Polifoski 6, to aż 338 zł/t. Największe spadki cen, w zestawieniu do cen z końca stycznia, odnotowaliśmy przy nawozach fosforowych, do -90zł/t.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 2016,20 Spadek ceny -28zł/t Zaksan 32 Brak dostępności ANVISTAR 34N 2009 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1658,90 Spadek ceny -12zł/t Saletrosan 30 1989 Bez zmian Salmag 1685 Spadek ceny -25zł/t Canwil Brak dostępności RSM 32 1747,5 Bez zmian RSM 30 1674 Bez zmian RSM 28 Brak dostępności RSM 26N+3S 1572 Spadek ceny -11,80zł/t Pulan 34,4 1984 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2460 Spadek ceny -2zł/t Polifoska 5 2905* Bez zmian Polifoska 6 3288,7 Spadek ceny -5,30zł/t Polifoska 7 2545* Polifoska 8 3320 Bez zmian Amofoska 4-16-18 Brak dostępności Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1840 Bez zmian Sól Potasowa 2326,80 Wzrost ceny +41zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3379zł Spadek ceny -88zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 3131,80 Spadek ceny -42,60zł/t

*Ograniczona dostępność