Poplony ścierniskowe – korzyści z uprawy

Poplony ścierniskowe łagodzą ujemne skutki zbyt dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Poprawiają również żyzność gleby, wzbogacając ją w substancję organiczną. Mogą więc stanowić alternatywę dla nawozów naturalnych (obornik, gnojowica), szczególnie w gospodarstwach nieposiadających inwentarza.

Poplony ścierniskowe (międzyplony ścierniskowe) to rośliny uprawiane po zbiorze zbóż i innych roślin wcześnie schodzących z pola, które mogą być wykorzystywane jako pasza lub przyorywane. Międzyplony ścierniskowe wytwarzają średnio od 12 do 30 t zielonej masy na ha. Przy uprawie roślin w międzyplonie ścierniskowym wymagane jest zwiększenie normy wysiewu o około 25% w odniesieniu do normy zalecanej w plonie głównym. Wydajność oraz wartość pokarmowa poplonów w dużym stopniu uzależniona jest od czasu pomiędzy zbiorem roślin i siewem międzyplonów a wystąpieniem przymrozków jesiennych oraz od warunków glebowych, nasłonecznienia i temperatury, jak również od sumy i rozkładu opadów atmosferycznych.

W uprawie poplonów ścierniskowych ważna jest również dostępność składników pokarmowych, które pobierane są przez rośliny poplonowe w krótkim przedziale czasowym, co stwarza konieczność ich obecności w glebie w formach łatwo dostępnych.

Czas na międzyplony

Międzyplony ścierniskowe wysiewane są po roślinach wcześnie schodzących z pola, zwłaszcza po jęczmieniu ozimym, życie ozimym oraz w przypadku żniw przeprowadzonych w terminie również po jęczmieniu jarym. Dobre warunki do uprawy poplonu występują też po rzepaku ozimym, mieszankach roślin jarych, które zbierane są na zieloną masę oraz wczesnych ziemniakach czy warzywach.

W Polsce warunki glebowo-klimatyczne zasadniczo sprzyjają uprawie międzyplonów, z wyjątkiem północnych rejonów naszego kraju oraz terenów podgórskich. Średnia długość okresu wegetacyjnego międzyplonów wynosi od 65 do 90 dni. Zadowalające plony można uzyskać przy temperaturze powietrza wyższej niż 12ºC i sumie opadów w okresie od lipca do września wynoszącej w granicach od 140 do 160 mm.

Do uprawy międzyplonów najkorzystniejsze są gleby średnie w wysokiej kulturze. Niewskazane są natomiast gleby bardzo lekkie i suche oraz bardzo ciężkie i podmokłe, jak również gleby zachwaszczone.

Zalety stosowania poplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe łagodzą ujemne skutki zbyt dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów, zwiększając uzyskane plony zbóż uprawianych po poplonach, co związane jest z lepszym stanem gleby, w tym z warunkami wilgotnościowymi dla kolejnej uprawianej rośliny. Poprawiają również żyzność gleby, wzbogacając ją w substancję organiczną. Mogą więc stanowić alternatywę dla nawozów naturalnych (obornik, gnojowica), szczególnie w gospodarstwach nieposiadających inwentarza. Przyorywana biomasa z międzyplonów wpływa na stabilizację plonowania roślin następczych w płodozmianie.

Międzyplony spełniają rolę fitosanitarną, zmniejszając kompensację chorób i szkodników. Przykładem jest ograniczenie występowania mątwika w efekcie uprawy niektórych odmian rzodkwi oleistej i gorczycy białej. Wpływają również na ograniczenie zachwaszczenia pól, co przyczynia się do redukcji stosowania herbicydów.

Niektóre rośliny poplonowe (rośliny strączkowe) dzięki głębokiej penetracji gleby przez system korzeniowy wykazują działanie fitomelioracyjne. Celowość uwzględniania roślin strączkowych w mieszankach poplonowych wynika również z ich wpływu na uwalnianie z głębszych warstw gleby składników pokarmowych, w tym głównie fosforu, potasu czy wapnia, które stają się dostępne dla rośliny następczej.

Uprawa międzyplonów chroni glebę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników abiotycznych, w tym między innymi deszczu i wiatru. Dzięki okryciu pól ograniczają one parowanie z powierzchni gleby, przeciwdziałając jej przesuszeniu oraz redukują negatywny wpływ erozji wodnej i wietrznej.

Fragment artykułu Poplony ścierniskowe – korzyści z uprawy poplonów i jak je uprawiać autorstwa dr Ryszarda Brodowski z UPL, który ukazał się w czerwcowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska