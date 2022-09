Ponad 3,7 mld euro na dobrostan zwierząt w KPS

Jednym z najważniejszych elementów zatwierdzonego przez Komisje Europejską polskiego Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej jest wsparcie dla gospodarstw hodowlanych i wzmocnienie polskiej hodowli, głównie przez dopłaty na dobrostan zwierząt.

Ponad 3,7 mld euro, czyli około 16 miliardów złotych, przeznaczone zostanie na pomoc dla polskich hodowców, głównie przez wspieranie tych rolników, którzy dobrowolnie wprowadzają podwyższone standardy dobrostanu zwierząt.

W 2019 roku z wprowadzony został w Polsce pilotażowy program dobrostanu nazwany popularnie „Krowa 500 plus”. Obecnie efektywnie korzysta z niego ponad 50 tysięcy rolników.

Teraz w ramach Krajowego Planu Strategicznego rozszerzony zostanie ten program w taki sposób, że w warunkach pełnego dobrostanu (czyli więcej przestrzeni, wolny wybieg, letni wypas, ściółka w budynkach) to może być dopłata nie tylko 500 zł plus ale nawet 1500 plus dla tych rolników którzy korzystających z systemu wsparcia produkcyjnego do krów i młodego bydła i którzy ponadto w maksymalnym stopniu dobrowolnie zwiększą standardy dobrostanu.