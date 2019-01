W pięciu krajach – Niemczech, Francji, Austrii, Polsce i na Ukrainie firma Bayer dla pszenicy, jęczmienia, rzepaku i ziemniaka wprowadziła aplikację xarvioTMFIELD MANAGER. To nowe cyfrowe rozwiązanie pomagające rolnikom w zaawansowanej ochronie upraw oraz przewidywaniu wystąpienia zagrożeń ze strony agrofagów na ich polach.

Jak podkreśla Bayer nowe narzędzie pomoże w utrzymaniu dobrego stanu upraw, udzielając wskazówek dotyczących terminów i właściwego dawkowania środków ochrony roślin. Wesprze rolników w radzeniu sobie z niektórymi spośród najbardziej niszczycielskich chorób zbóż, takich jak septorioza paskowana i brunatna plamistość liści. Ich zwalczanie pociąga za sobą wysokie koszty, a choroby te mogą doprowadzić do istotnej utraty plonów, jeśli nie są monitorowane i nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte.

– XarvioField Manager umożliwia rolnikom bardziej proaktywne podejście do zarządzania uprawami, aby stale wyprzedzać o krok szkodniki i choroby. Ponieważ aplikacja Field Manager jest dostępna również w wersji na smartfony, rolnicy w każdej chwili mają dostęp do bieżących informacji na temat stanu pól i otrzymują powiadomienia o zbliżaniu się odpowiedniego terminu dla zapewnienia ochrony ich uprawom – jedynie na tych polach, na których jest to konieczne, i w odpowiedniej dawce. Aplikacja Field Manager na smartfony dzięki wszystkim swoim funkcjom – pomoże rolnikom zwiększyć wydajność pracy, oszczędzić pieniądze i czas -– mówi Andree-Georg Girg, dyrektor w Bayer Digital Farming.

XarvioField Managerto internetowy system wspierający w podejmowaniu decyzji. Oferuje trzy podstawowe funkcje, niezbędne do proaktywnego, skutecznego i ukierunkowanego stosowania środków ochrony roślin:

– Funkcja „Terminarz zabiegów”ustala właściwy moment zastosowania środka ochrony roślin, powiadamiając rolników o zagrożeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ograniczyć ryzyko rozwoju chorób i szkodników. Przetwarza wszystkie dostępne dane z pola i wykorzystuje sprawdzone moduły do ścisłego monitorowania zagrożeń określonymi agrofagami.

– Funkcja „Status”umożliwia rolnikom sprawdzanie stanu ich pól w dowolnym momencie. Na ekranie smartfona wyświetlane są wszystkie przydatne informacje „w pigułce” –zagrożenie chorobami i atakiem szkodników, fazy wzrostu, szczegółowe dane o bieżącej i prognozowanej pogodzie. Aplikacja wysyła również przypomnienia o konieczności podjęcia działań w odpowiednim momencie i miejscu.

– Funkcja „Opryskiwania strefowego” (w Polsce będzie dostępna w 2019 r.) precyzyjnie ustala właściwą dawkę dla określonych części pola. Często uaktualniane obrazy satelitarne są przetwarzane w celu określenia stref wegetacyjnych na polu, a dla każdej strefy wyliczana jest optymalna dawka produktu. Zalecenia są automatycznie nanoszone na mapy zmiennego dawkowania oprysków, które można pobrać do pamięci USB. Mapy są kompatybilne ze wszystkimi terminalami najczęściej stosowanych opryskiwaczy.

– XarvioFIELD MANAGER to wartościowy system wsparcia w podejmowaniu decyzji, przeznaczony dla rolników. Dostarcza dostosowanych do danego pola wskazówek dotyczących terminów i dawkowania środków ochrony roślin. Zapewniając prognozy warunków pogodowych mających wpływ na opryskiwanie oraz informacje o rozwoju chorób i szkodników na polu, pomaga ponadto zmniejszyć element niepewności w procesie podejmowania decyzji – dodaje Beate Wolter, odpowiedzialna za produkt FIELD MANAGER.

Rolnicy w łatwy sposób mogą korzystać z xarvioTM FIELD MANGER na swoim komputerze i smartfonie. Wystarczą tylko trzy proste kroki do uruchomienia aplikacji:

Rejestracja na komputerze na stronie https://www.xarvio.com/pl-PL Uzupełnienie informacji o gospodarstwie i polach w wersji komputerowej Pobranie aplikacji mobilnej i zalogowanie się używając loginu FIELD MANAGER. Informacje będą automatycznie zsynchronizowanie z kontem internetowym.

Jak zapowiada Bayer, w najbliższych latach należy się spodziewać rozszerzenia aplikacji FIELD MANAGER o inne funkcjonalności, uprawy i kraje.

