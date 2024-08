Pomoże ciągnikowi wydostać się z opresji i precyzyjnie zaaplikuje gnojowicę – Joskin Euroliner w akcji (video)

Podczas tegorocznej serii pokazów dla rolników firma Joskin prezentowała m.in. wóz asenizacyjny Euroliner. Choć potężny, o jego sile stanowią relatywnie niewielkie elementy.

Euroliner dzięki połączeniu z przekładnią eAutoPowr firmy John Deere może pomóc ciągnikowi wydostać się z opresji w ciężkich warunkach, kiedy ten pierwszy straci przyczepność. System iDrive składa się m.in. z dwóch osi napędowych wozu, na które może trafić do 100 kW mocy ciągnika.

Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to system HarvestLab; to niepozorne “małe laboratorium” zamontowane na rurze doprowadzającej gnojowicę do aplikatora pozwala na precyzyjne dawkowanie gnojowicy w oparciu o mapy zasobności dzięki badaniu jej składu w czasie rzeczywistym.

Podczas pokazów prezentowano także Cobrę 2, dość nietypowy jak na polskie warunki wóz oraz szereg aplikatorów. O tym wszystkim rozmawialiśmy z Adamem Chmurakiem, specjalistą z firmy Joskin.