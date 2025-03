Pomoc suszowa. Absurdalnie niskie kwoty dla wielu gospodarstw

Rolnicy nie kryją oburzenia z powodu sposobu naliczania pomocy suszowej. Dla wielu gospodarstw znajdujących się w najniższym progu strat relacja pomocy do powierzchni gospodarstwa jest wręcz absurdalna.

Stawki za pomoc suszową w 2024 roku

Ministerstwo rolnictwa uruchamia pomoc suszową za 2024 rok. Nabór przeprowadzi ARiMR do 10 kwietnia (data rozpoczęcia naboru nie jest jeszcze podana).

Stawki pomocy mają wynosić:

3000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych przy stracie co najmniej 70 proc. plonu;

powierzchni upraw rolnych przy stracie co najmniej 70 proc. plonu; 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych przy stracie co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. plonu;

powierzchni upraw rolnych przy stracie co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. plonu; 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych przy stracie co najmniej 30 proc. i mniej niż 50 proc. plonu.

Będzie też wsparcie dla rodzin, skierowane do gospodarstw, w których w 2024 roku susza spowodowała straty powyżej 15 proc. Stawka pomocy wyniesie 3000 zł na gospodarstwo.

“Duże gospodarstwa dostaną 7 zł za hektar​”

– Niestety, sposób naliczania pomocy suszowej wzbudził wśród rolników ogromne kontrowersje. Chodzi głównie o to, że aplikacja suszowa nalicza suszę zazwyczaj w dużo mniejszym stopniu niż w rzeczywistości. Przez to niewielu rolników otrzyma 3000 zł do hektara. Większość otrzyma pomoc z najniższego pułapu – 3000 zł na gospodarstwo – informuje tygodnik-rolniczy.pl.

– Gospodarstwa, które znalazły się w najniższym progu strat, otrzymają zaledwie 3000 zł, bez względu na ich powierzchnię. W dużych gospodarstwach daje to absurdalne kwoty, np. 7 zł za hektar – ocenia Jan Ogił, prezes Stowarzyszenia dla Powiatu.

Przypomnijmy. Pomoc klęskowa (dla rodzin) była już raz udzielona rodzinom rolniczym w 2022 roku. Rodziny mogły otrzymać 10 000 zł lub 5000 zł w zależności od poziomu szkód. Ponieważ zainteresowanie było duże, został zastosowany współczynnik korygujący i w efekcie rolnicy otrzymali 5200 zł lub 2600 zł.

W 2024 roku wnioski o szacowanie suszy w aplikacji suszowej złożyło 170 tysięcy rolników. ​