Pomoc on-line w uzyskaniu środków na pozarolniczą działalność

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w związku z ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 6.2 “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” udostępnia rolnikom i doradcom aplikację pod nazwą Pomocnik podejmowania działalności gospodarczej 2020 i prezentację Premia na rozpoczęcie działalności 2020 w formie graficznej przedstawiającą podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

– Aplikacja pozwoli w łatwy sposób na sprawdzenie spełnienia warunków przez wnioskodawcę, planowaną do uzyskania liczbę punktów, dostęp do rozporządzenia, obliczenia wartości dodanej z uwzględnieniem rodzaju ubezpieczenia, przekierowania do stron i dokumentów ARiMR, KRUS, ZUS, także na zebranie informacji niezbędnej do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych – informuje CDR.

Jak się dowiedzieliśmy, aplikacja i prezentacja są do pobrania ze strony CDR w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej, gdzie znajdują się także inne narzędzia, pomocne zwłaszcza w okresie zaistniałej sytuacji – pandemii i w dobie pracy zdalnej on-line.