Pomoc dla zadłużonych gospodarstw po nowemu

Rządowy projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne został 3 lipca skierowany do pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wkrótce powinien trafić pod obrady niższej izby naszego Parlamentu.

Dotyczy on utworzenia nowych form pomocy dla zadłużonych podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, co umożliwi spłatę „starego” zadłużenia częściowo zrestrukturyzowanego we wcześniejszych postępowaniach restrukturyzacyjnych, związanego wyłącznie z prowadzoną działalnością rolniczą

Dane Krajowego Rejestru Długów (KRD) wskazują, że pomimo iż mieszkańcy wsi zadłużają się zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy miast, to kwota zaległych zobowiązań mieszkańców wsi w ostatnich latach niepokojąco wzrosła. Ponad 20% zarejestrowanych w KRD zobowiązań mieszkańców wsi dotyczy banków i instytucji finansowych.

Proponowane rozwiązania uwzględniają warunki społeczno-gospodarcze wdrażania projektowanego kompleksowego programu wsparcia producentów rolnych. Dotychczas realizowane przez ARiMR programy pomocy krajowej zostały zgłoszone lub notyfikowane w Komisji Europejskiej na podstawie unijnych zasad pomocy państwa w rolnictwie. Proponowany program będzie notyfikowany w Komisji Europejskiej jako zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

Wsparcie producentów rolnych zgodnie z projektem ustawy umożliwi im spłatę zadłużenia bez zgody wierzycieli na restrukturyzację zadłużenia producenta rolnego, gdyż nie będzie powodowało zmniejszenia kwot długu do spłaty.

Projektowanej ustawy nie stosuje się do podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Projektowana ustawa wyłącza również podmioty prowadzące gospodarstwa rolne w likwidacji lub w upadłości, które takim procesom podlegają, tzn. nie są osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwa rolne nieprowadzącymi jednocześnie działalności gospodarczej lub zawodowej.

