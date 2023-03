Pomoc dla rolników dotkniętych importem ukraińskich zbóż

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że przygotowywana jest pomoc dla trzech krajów najbardziej dotkniętych tym nadmiarowym importem zboża z Ukrainy, tj. dla Polski, Rumunii i Bułgarii. Dodał również, że jej uruchomienie to kwestia dni.

Jak informuje polskieradio24.pl pomoc ma być przeznaczona dla krajów, w których zwiększony import zboża z Ukrainy zaburzył funkcjonowanie rynku. Są wśród nich Polska, Rumunia i Bułgaria. Największa pomoc ma zostać przeznaczona dla Polski.

– Do dyspozycji jest kwota 30 mln euro z możliwością powiększenia jej z budżetu krajowego. Przy czym to pomoc niezależna od tej, którą już polski rząd uruchamia w postaci dopłat do sprzedanego zboża – przekazał polityk.

Wojciechowski wyraził nadzieję, że pomoc okaże się skuteczna. Jak zaznaczył, przewidywane zbiory zboża na Ukrainie w 2023 roku będą o połowę mniejsze niż te za rok 2022. – Sytuacja powinna stopniowo wracać do normy – ocenił.

Pod koniec lutego Janusz Wojciechowski powiedział m.in., że Unia Europejska musi wypracować długofalową pomoc dla Ukrainy w eksporcie zboża poza unijnym rynkiem przy pomocy linii kolejowych i portów morskich nad Bałtykiem.

Przed rosyjską inwazją w 2021 r. Ukraina odnotowała rekordowe zbiory zbóż, ponad 100 mln ton. Jednymi z głównych produktów eksportowych ukraińskiego rolnictwa są kukurydza, pszenica i rzepak.