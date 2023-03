Pomimo wzmożonego sezonowego popytu ceny nawozów w Europie i USA spadają

Ceny gazu ziemnego spadł na londyńskiej giełdzie ICE w poniedziałek o ponad 6 proc. do 450 USD/tys. m3 dzięki znacznym zapasom gazu w magazynach na koniec sezonu. W ślad za cenami gazu spadają ceny nawozów azotowych, co powinno pozwolić na obniżenie kosztów produkcji w nadchodzącym sezonie.

Ceny gazu w Europie zaczęły spadać pod koniec ubiegłego roku w związku z łagodną zimą i silnymi wiatrami, które pozwoliły na duży wzrost produkcji energii wiatrowej. Ponadto UE zrekompensowała 80% eksportu rosyjskiego gazu, zwiększając dostawy gazu skroplonego z USA i Norwegii. Zasoby gazu w podziemnych magazynach Europy spadły do ​​60%, co jest rekordem jak na tę porę roku.

W 2022 roku Norwegia otrzymała rekordowe 131 mld euro ze sprzedaży gazu i ropy, czyli trzykrotnie więcej niż przychody z 2021 roku, stając się głównym europejskim dostawcą gazu po ograniczeniu dostaw z Rosji. W 2022 roku przekazała Ukrainie 1 mld euro na pomoc wojskową i humanitarną, a w ciągu najbliższych 5 lat planuje przeznaczyć kolejne 7 mld euro.

Jeśli natomiast idzie o ceny nawozów to na rynkach światowych i europejskich, to nadal spadają ze względu na zwiększoną podaż i zmniejszony popyt ze strony rolników, którzy w celu zminimalizowania strat ograniczyli ich zużycie w obliczu spadających cen zbóż i nasion oleistych.

Według portalu Agrarheute, cena mocznika spadła w niemieckich portach w lutym o 100 euro/t do najniższego poziomu od 18 miesięcy na poziomie 500-510 euro/t. Ceny mieszanki mocznikowo-amonowej (UMM), nawozu najbardziej poszukiwanego przez rolników, spadły w ciągu miesiąca o 150 euro/t do 400 euro/t, co odpowiada poziomowi z października 2021 r.

W USA, mimo wiosennych zamówień, również spadają ceny nawozów. Kontrakty na amoniak bezwodny spadły o 25% w ciągu dwóch tygodni do 590 USD/t, najniższego poziomu od lipca 2021 r.