Pomimo niesprzyjającego otoczenia ceny pozostają wysokie: Ceny bydła 19.12.2024

Tuż przed świętami i Nowym Rokiem na rynku bydła mięsnego panuje względna stabilizacja i ceny pomimo wydawać by się mogło dość dużych niepewności tyczących się chociażby choroby niebieskiego języka, czy też zakończonych negocjacji UE – Mercosur, pozostają niewzruszone. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 19.12.2024?

Cały czas wielką niewiadomą pozostaje w przypadku rynku wołowiny zakończenie negocjacji z krajami Mercosur i tego czy umowa handlowa zostanie ratyfikowana, a niestety tak się może stać. O ile jak mówią niektórzy analitycy, raczej nie ma się co spodziewać, że np. argentyńska wołowina zaleje polski rynek, to dużo większym problemem będzie napływ tańszego mięsa wołowego na rynki na które wysyłamy krajową produkcję, czyli np. do Włoch, Niemiec czy Holandii.

Kolejnym problemem polskiego rynku wołowiny pozostaje choroba niebieskiego języka, która powoduje zakaz eksportu żywych zwierząt do innych krajów, a w niektórych przypadkach wyklucza nawet tranzyt przez te kraje. Potencjalne straty z tego powodu mogą sięgnąć nawet 40/50 mln euro dla polskich hodowców i producentów w skali roku, ocenia Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

Nie mniej jednak pomimo tych perturbacji ceny oferowane przez krajowe podmioty skupowe nie uległy większym zmianom od poprzedniego notowania i pozostają na stosunkowo wysokich poziomach.

Ceny na dzień 19.12.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14,4 zł netto/kg

– jałówki 7,3 -13,4 zł netto/kg

– krowy 5 – 11 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,5 – 22,5 zł netto/kg

– jałówki 17,6 – 22 zł netto/kg

– krowy 13,8- 20,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.