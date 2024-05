Pomimo korekty ceny pszenicy dalej wysokie

Wyceny pszenicy w Europie i USA cały czas znajdują się na wysokich poziomach, ale wczoraj na europejskie rynki zawitała korekta cen, która sprowadziła te wyceny nieco niżej. W Europie i za Oceanem traciły również rzepak i soja.

Po wzrostach w piątek i poniedziałek, realizacja zysków we wtorek sprowadziła ceny na nieco niższe poziomy i kontrakt wrześniowy na pszenicę na Matif stracił 4,25 EUR spadając do 264,74 EUR/t. Na CBoT handel pszenicą rozpoczął się wczoraj od wzrostów po poniedziałkowym święcie. Cena kontraktu lipcowego wzrosła o 3 centy do 700,25 centów/buszel, co oznacza najwyższą cenę od 10 miesięcy.

W dalszym ciągu uwaga skupia się na malejących prognozach zbiorów dla Rosji. Sovecon spodziewa się, że zbiory pszenicy w kraju spadną w tym roku z powodu mrozów do 82,1 mln ton, czyli poniżej poprzedniej prognozy wynoszącej 85,7 mln ton. W poniedziałek IKAR obniżył swoje szacunki o kolejne 2 mln ton do 81,5 mln ton. Miesiąc temu analitycy zakładali 93 mln ton. W tym tygodniu na południu Rosji spodziewane są pewne opady , które prawdopodobnie nie będą powszechne i prawdopodobnie jedynie nieco złagodzą sytuację.

Wysokie ceny na Matif odzwierciedlają nadzieję, że mniejsza podaż z Rosji i Ukrainy wpłynie na wzrost popytu eksportowego. Jednak przy obecnym poziomie cen pszenica z UE nie jest konkurencyjna i w krajach importujących w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie niedawny wzrost cen powoduje niechęć do zakupów. Kraje mogą początkowo przez jakiś czas polegać na własnych zbiorach. Jordania zdecydowała się nie kupować w przetargu 120 tys. ton pszenicy, prawdopodobnie ze względu na wysokie ceny.

Przechodząc do rzepaku to jego notowania spadły we wtorek trzeci dzień z rzędu i oddaliły się od najwyższego poziomu od dziesięciu miesięcy (495 EUR) ustalonego w ubiegły czwartek. Kontrakt sierpniowy spadł na Matif o 0,75 EUR do 488,25 EUR/t . Kontrakty terminowe na soję na CBoT spadły ze względu na spadające ceny śruty sojowej. Lipcowy Kontrakt stracił 18,5 centa spadając do 1229,5 centów/buszel.

Raport o postępie zasiewów opublikowany we wtorek po zamknięciu rynków wykazał, że na dzień 26 maja zasiano 68% powierzchni przeznaczonej na soję, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z poprzednim tygodniem i o 5 punktów procentowych więcej niż średnia z pięciu lat. Tempo siewów było nieco szybsze niż oczekiwali analitycy (66%). Pomimo przerw spowodowanych opadami deszczu, siew przebiega obecnie zgodnie z planem. Wyraźnie lepsza wilgotność gleby w porównaniu do roku poprzedniego stwarza roślinom dobre warunki do wschodów .

Natomiast w południowej Brazylii zbiory nadal postępują w niewielkim stopniu . Deszcze w Rio Grande Do Sul nie ustają, a do zbioru pozostaje jeszcze prawie jedna dziesiąta soi, co z każdym dniem wydaje się coraz bardziej niemożliwe. Pomimo strat podaż z Brazylii i Argentyny pozostaje wysoka, a ceny w Ameryce Południowej niskie, co utrudnia dalszy wzrost cen w Chicago.

