Pomimo ciągle jeszcze dobrej sprzedaży nastroje w branży maszyn rolniczych nie są najlepsze

W marcu bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. Jest to cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży.

Badanie realizowane w październiku 2021 roku potwierdzało dobre nastroje panujące wówczas wśród przedsiębiorców z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Niestety wiele się od tamtego czasu zdarzyło. Zamieszanie z systemem podatkowym, wybuch wojny w Ukrainie – to wszystko przyczyniło się do zdecydowanego wzrostu negatywnych opinii i obaw co do przyszłości.

Po rocznym okresie, kiedy wynik indeksu był powyżej zera, co oznaczało przewagę nastrojów i ocen pozytywnych, w ostatnim czasie jego wartość spadła poniżej zera i to aż do wartości: -1,54. Właściwie niewiele zmieniła się ocena administracji państwowej, ale nadal niemal połowa badanych twierdzi, że obecne przepisy, prawo i podatki w zdecydowany sposób przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zdecydowane zmiany na gorsze widać w przewidywaniach przyszłej koniunktury i sprzedaży we własnych firmach. Jeżeli chodzi o sprzedaż, obecnie 63,5 proc. badanych przewiduje, że się ona pogorszy w niewielkim lub znacznym stopniu. W październiku odsetek tego typu odpowiedzi wynosił 33,3 proc.

O połowę spadała ilość odpowiedzi dotyczący poprawy sprzedaży w firmach. Pół roku temu lepszej sprzedaży spodziewało się niemal 60 proc. przedsiębiorców, obecnie ten odsetek wynosi niecałe 29 proc. Wzrósł natomiast znacznie odsetek tych którzy twierdzą, że poziom sprzedaży pozostanie na tym samy poziomie lub spadnie w stosunku do poprzedniego okresu.

Wzrost pesymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Obecnie 65 proc. firm planuje inwestycje, w stosunku do 70 proc. w październiku 2021. Znacznie wzrósł odsetek odpowiedzi dotyczący rezygnacji z wcześniej planowanych inwestycji.

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Tym razem, mamy do czynienia z przewagą odpowiedzi negatywnych co widać w wyniku indeksu. Ma on wartość ujemną, co oznacza, że wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych