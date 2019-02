Pomidory i jabłka – ulubione warzywa i owoce Polaków

W naszej diecie powinno znaleźć się codziennie przynajmniej pięć porcji warzyw i owoców. Tymczasem niemal 1/3 Polaków uważa, że każdego dnia wystarczy zjeść dwie-trzy porcje. Biorąc pod uwagę zalecenia ekspertów – to zdecydowanie za mało. Mimo wciąż niedostatecznego spożycia tych produktów, polscy konsumenci mają jednak swoje preferencje: z badania zrealizowanego na potrzeby kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” wynika, że najbardziej lubią pomidory i jabłka.

Wśród ulubionych warzyw Polaków prym wiodą pomidory, wskazywane przez 58% respondentów. Wysoką pozycję zajmuje też marchewka, po którą sięga połowa ankietowanych. W czołówce znajdują się również ogórki, ziemniaki i kapusta. Najrzadziej natomiast goszczą w naszym jadłospisie jarzyny takie jak kapary, jarmuż, bakłażany, karczochy, ciecierzyca i soczewica, na które decyduje się mniej niż 3% badanych.

– Wyniki potwierdzają, że Polacy szczególnie cenią dobrze im znane, krajowe produkty. Od lat stanowią one solidną bazę dla przygotowywanych przez nich potraw. I choć trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez takich warzyw, jak ziemniaki, marchew, cebula, papryka czy buraki, starajmy się uwzględniać w diecie również inne niezwykle wartościowe, a rzadziej wykorzystywane jarzyny, np. por, seler, cukinię, groch, dynię czy bób, wybierane przez mniej niż 10% ankietowanych – zachęca Agnieszka Falba-Gałkowska, dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii.

Nie jest zaskoczeniem, że najczęściej spożywanymi przez polskich konsumentów owocami są jabłka, po które sięga aż 71% respondentów! Zdecydowanie dystansują one pozostałe produkty z tej kategorii. Za nimi, wśród ulubionych, znajdują się te egzotyczne: banany, pomarańcze i mandarynki. Spośród rodzimych, mieszkańcy naszego kraju preferują jeszcze gruszki, truskawki i wiśnie.

– Latem warto wybierać owoce lokalne, sezonowe, które dzięki swoim walorom wzmocnią nasz organizm i usprawnią jego funkcjonowanie. Nie zapominajmy więc o czerwonej porzeczce, która m.in. pomaga kontrolować poziom cukru i cholesterolu we krwi, regulować przemianę materii oraz łagodzić dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Czarna porzeczka jest nieprzeciętnym źródłem witaminy C, a jeżyny – błonnika pokarmowego, wspierającego organizm w eliminacji toksyn. Agrest i borówki natomiast doskonale dbają o równowagę kwasowo-zasadową. A to tylko wybrane przykłady dostępnych nam owoców i ich zalet – mówi Justyna Mizera, dietetyk sportowy, ekspert kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!”.

– Jednocześnie pamiętajmy, by jedząc każdego dnia przynajmniej pięć porcji warzyw i owoców dziennie, zachować odpowiednie proporcje: ¾ warzyw i ¼ owoców. W ten sposób, w połączeniu z regularną aktywnością sportową, najlepiej zatroszczymy się o siebie, swoje zdrowie i dobre samopoczucie – zapewnia ekspert.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Warzywa i owoce – na szczęście!” sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizatorem kampanii jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

