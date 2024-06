Polskie, sprawdzone odmiany HR Smolice. Jest nowy łubin biały w ofercie i nie tylko

Polskie odmiany idealne dla polskich warunków, dopasowane do wymagań naszych gleb. Sprawdzamy ofertę nowości Hodowli Roślin Smolice na nowy sezon.

Hodowla Roślin Smolice kukurydzą stoi, ale nie tylko. Oprócz wyselekcjonowanych i dopasowanych odmian kukurydzy HR Smolice oferuje pozostałe gatunki zbóż kłosowych. Poza sprawdzonymi i popularnymi już w wielu gospodarstwach odmianami pszenicy ozimej, jak Belissa czy Symetria na nadchodzący sezon nasza rodzima hodowla proponuje nowość – odmianę Persona (KR 2023).

Pesrsona to wysokoplonująca odmiana klasy A/B, o bardzo dobrej zimotrwałości i odporności na wyleganie. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odznacza się także dobrą odpornością na choroby oraz porastanie ziarna. Zawartość białka bardzo wysoka, wskaźnik sedymentacyjny SDS wysoki, wyrównanie ziarna dobre.

W bogatej ofercie znajdziemy także pozostałe gatunki zbóż, z których gors widnieje na Listach Odmian Zalecanych w różnych województwach.

Łubin biały – nowa odmiana w rejestrze

HR Smolice to także hodowca gatunków strączkowych. Tylko w latach 2019-2024 zarejestrowało aż 13 nowych odmian w tej grupie. Tegoroczną nowością jest odmiana łubinu białego SM Belter.

Atrakcyjność łubinu polega na tym, że w przeciwieństwie do soi może być uprawiany na różnych obszarach praktycznie bez ograniczeń glebowo-klimatycznych. Ponadto spośród uprawnych gatunków łubinu najwyższy potencjał produkcyjny nasion ma właśnie łubin biały, których jakość jest zbliżona do soi. Przy czym musimy uwzględnić, że łubin biały wymaga nieco większego reżimu glebowego (nadają się pod jego uprawę gleby klasy od IIIa do IVb) i temperaturowego niż pozostałe łubiny,

Łubin pozwala ograniczyć nawożenie mineralne

Wprowadzając rośliny bobowte grubonasienne do płodozmianu możliwe jest ograniczenie stosowania nawozów mineralnych nawet o 20-25%. Łubin biały w resztkach pożniwnych wnosi około 80 kg N/ha, 10 kg P/ha, 150 kg K/ha, 18 kg Mg/ha, 20 kg C/ha. Dodatkowo głęboki i dobrze rozwinięty system korzeniowy roślin bobowatych przyczynia się do rozluźnienia warstwy podornej i tym samym ułatwia głębsze ukorzenienie się roślin następczych. Dzięki niemu rośliny bobowate grubonasienne mogą pobierać z głębszych warstw gleby znaczne ilości wapnia, fosforu i potasu oraz przemieszczać je do powierzchniowych warstw gleby, przez co składniki te stają się dostępne dla innych roślin. Dowiedziono, że wydzieliny korzeniowe łubinów uruchamiają uwstecznione związki fosforu, dzięki czemu może on być wykorzystywany przez następne gatunki w zmianowaniu. W efekcie możemy liczyć na wzrost plonowania roślin następczych w pierwszym a także kolejnych latach na stanowiskach po strączkowych.

Nasiona łubinu cenne w żywieniu ludzi i zwierząt

Nasiona łubinu białego gromadzą około 34-35% białka ogólnego w suchej masie i dostarczają ponad 12,5-14 MJ EM dla świń w kilogramie paszy (nasiona łubinu żółtego gromadzą około 39-44% białka ogólnego i dostarczają około 12-13 MJ EM dla świń w kilogramie paszy, w nasionach łubinu wąskolistnego zawartość białka ogólnego jest na poziomie 31-36% oraz 12-13 MJ EM w kilogramie paszy dla świń).

Nasiona łubinu białego nie tylko odznaczają się wysoką zawartością białka ogólnego, ale także cukrów (58,1 mg∙kg-1), błonnika (16,2%), olejów (5,95%) ze względnie zbilansowaną ilością kwasów tłuszczowych (tłuszcze nasycone ok. 13,5%, tłuszcze jednonienasycone ok. 55,4%, wielonienasycone ok. 31%). Ilość witaminy B w 100 g nasion zaspokaja dzienne zapotrzebowanie człowieka w 50% na tiaminę, w 30% na niacynę w i 20% na ryboflawinę, przy diecie 2000 kcal/ dzień. Naukowcy wykazali, że białko łubinu wpływa na metabolizm tłuszczu, glukozy oraz ciśnienie. Ponadto łubiny i inne rośliny bobowate grubonasienne zawierają kompleks białkowo-żelazowy i tym samym mogą stanowić uzupełnienie diet, przy niedoborach żelaza.

Nasiona łubinu białego mogą być pożywnym pokarmem dla bardzo szybko rosnącej liczba ludności na świecie. Można je wykorzystywać w przemyśle spożywczym, np. jako przekąski, dodawać do emulgowanych produktów mięsnych, mąka może być wykorzystana przez przemysł piekarniczy.