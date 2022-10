Polskie kurczaki były karmione olejami do produkcji smarów? Wielka afera

Centralne Biuro Śledczego Policji przeszukało pod koniec września kilkadziesiąt zakładów, które produkują paszę do karmienia drobiu. Jak podaje Wirtualna Polska, śledczy mają dowody, że polskie kurczaki i kaczki karmione były paszą, której składnikami były… oleje techniczne, przeznaczone do produkcji smarów i biopaliw.

Policjanci odwiedzić mieli co najmniej 66 zakładów, należących do największych w branży koncernów. W 2021 r. przychody czterech największych z nich sięgnęły łącznie ok. 15 miliardów złotych.

Z ustaleń, dokonanych przez prokuratora Krzysztofa Gienasa z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, wynika że w centrum wydarzeń znajduje się poznańska spółka B., w której 90 proc. udziałów ma niemiecki koncern o tej samej nazwie. Zarządzające nią i współpracującymi ze spółką firmami małżeństwo J. już od kilku lat miało ściągać do Polski techniczne kwasy tłuszczowe z m.in. z Rosji, Ukrainy, Malezji i Rumunii. Oleje owe nie spełniały norm dla produktów spożywczych, mogły jednak zawierać m.in. duże ilości pestycydów, zwiększające ryzyko zachorowania między innymi na nowotwory. I mimo tego były w Poznaniu mieszane z tłuszczami spożywczymi i trafiały później do producentów pasz.

Proceder mógł trwać nawet od 2017 r., a do tej pory policjanci z CBŚP zatrzymali w tej sprawie cztery osoby: małżeństwo Macieja i Monikę J., które na sprzedaży tłuszczów ze sfałszowaną dokumentacją mogło zarobić nawet 176 mln złotych, a także prokurenta oraz laborantkę z firmy B.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że część podejrzanych przyznała się do winy, złożyła wyjaśnienia i wyszła na wolność.