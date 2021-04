Polskie gospodarstwa z produkcją zwierzęcą w ciągu 10 lat zwiększyły obsadę świń średnio o 241 proc. i bydła o 118 proc.

Powszechny Spis Rolny 2020 pokazał, że na polskiej wsi postępuję koncentracja produkcji rolnej oraz coraz silniejsza specjalizacja gospodarstw. Zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych, o 13 proc. w stosunku do spisu sprzed 10 lat, przy utrzymującej się na podobnym poziomie powierzchni użytków rolnych.

Rośnie zaś średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – z 9,8 w 2010 r do 11,1 ha obecnie – oraz zwiększa się średnia obsada zwierząt; o ile w 2010 roku było to średnio 11 szt. bydła i 39 szt. świń na 100 ha użytków rolnych (biorąc pod uwagę tylko gospodarstwa utrzymujące dany gatunek zwierząt), tak w 2020 roku było to odpowiednio 24 i 133 szt. Wskazuje to na coraz większą specjalizację gospodarstw rolnych, bo chociaż ogółem pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w ciągu 10 lat w Polsce dość drastycznie, bo o ok. 25 proc., to średnia liczba sztuk na gospodarstwo utrzymujące dany gatunek zwiększyła się diametralnie, co wskazuje na znaczny ubytek mniejszych gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

– Należy podkreślić, że struktura polskich gospodarstw rolnych jest ciągle rozdrobniona, występuje bardzo znaczący odsetek gospodarstw małych, które nie produkują na rynek. Można jednak zauważyć, że duże i wyspecjalizowane jednostki dominują w wielu kategoriach produkcji rolnej (np. w produkcji zwierzęcej) – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.

Według ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego zmiany w rolnictwie są efektem dostosowania do otoczenia gospodarczego, zapotrzebowania konsumentów na określoną jakość produktów rolnych, czy dostosowaniem do zmian klimatycznych i środowiskowych. Jak pokazują badania, zmiany strukturalne w naszym rolnictwie stymuluje również realizacja Wspólnej Polityki Rolnej.

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. i był drugim spisem rolnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.