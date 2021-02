Polskie 3-metrowe siewniki mechaniczne: wyposażenie i ceny

3-metrowe siewniki mechaniczne to nadal w naszym kraju bardzo popularne maszyny. W tym numerze przyjrzymy się ofertom czterech polskich producentów: Unii, Bometu, Agro-Maszu i POM-u Brodnica (KFMR Krukowiak).

Dobra jakość siewu i relatywnie dobra cena w stosunku do maszyn zachodnich producentów, to największe atuty polskich siewników. Siewniki 3-metrowe solo mogą współpracować z ciągnikami o mocach od ok. 50 KM, zaś w kombinacji z agregatem uprawowym z ciągnikami o mocy od ok. 110 KM, chociaż tutaj wszystko zależy od rodzaju kombinacji i możliwości udźwigu ciągnika. Wszystkie opisywane poniżej siewniki wyposażane są w bezstopniowe przekładnie aparatów wysiewających, te z kolei pozwalają na wysiew także drobnych nasion.

Agro-Masz

Już od dłuższego czasu w ofercie firmy Agro-Masz znajduje się siewnik opatrzony symbolem SR300. Producent oferuje dla tego modelu 3 warianty redlic: stopkowe z zapadką z tworzywa sztucznego, jedno- i dwutalerzowe. Docisk redlic regulowany jest centralnie i może wynosić maksymalnie 18 kg na redlicę, zaś głębokość pracy redlic talerzowych (do 5 cm) ustalana jest poprzez ustawienie kół kopiujących (te dostępne są w standardzie w przypadku wyposażenia siewnika w redlice talerzowe). Siewnik dysponuje zagarniaczem sprężynowym, odpowiadającym za przykrycie nasion.

Jeśli chodzi o ustalanie ścieżek technologicznych (opcja), w podstawowym wariancie odbywa się ono mechanicznie. Producent oferuje także elektryczny sterownik ścieżek AM i komputer, informujący m.in. o stanie napełnienia skrzyni siewnika.

Unia

Poznaniak to chyba najbardziej rozpoznawalna marka siewników w Polsce. Siewnik ten produkowany jest obecnie w kilku wariantach ze skrzyniami o pojemności 420 lub 500 l. W wersji standardowej Poznaniak występuje z redlicami stopkowymi, zaś wersje oznaczone symbolem D wyposażane są w dwutalerzowe redlice V-Tech (w tym przypadku dwa talerze tworzą klin i nacierają równomiernie na glebę; zwolennicy rozwiązania z talerzem wyprzedzającym mogą zwrócić uwagę na model Polonez, w którym takowe są stosowane).

Docisk dwutalerzowych redlic regulowany jest dwojako: centralnie i indywidualnie za pomocą sprężyn, a precyzyjna regulacja głębokości (do 7 cm) możliwa jest dzięki opcjonalnym kółkom dociskowo-kopiującym.

Unia do Poznaniaka proponuje dwa sterowniki: Starter-Seed i Pilot-Seed. Pierwszy oferuje automatykę zakładania ścieżek technologicznych, drugi zaś dodatkowo informuje o stanie poziomu nasion w skrzyni, wydajności i zasianej powierzchni. Jeszcze bardziej zaawansowany sterownik Superior nie jest dostępny w Poznaniaku, jednak producent oferuje go do bardziej zaawansowanego, wspomnianego już Poloneza.

POM Brodnica

Producent z Brodnicy przyjął nieco inną filozofię; w siewniku Jota Z nie znajdziemy redlic stopkowych; już w standardzie jest on wyposażony w redlice talerzowe (wariant z talerzem wyprzedzającym). Zresztą, już w podstawowej wersji siewnik jest skonfigurowany bardzo bogato. Wyposażono go m.in. w hydrauliczny centralny docisk redlic z mechanicznym dociskiem indywidualnym, sprężynowy zagarniacz, kółka dogniatająco-kopiujące (producent wyszedł ze słusznego założenia, że, szczególnie na glebach lekkich jest to konieczny element wyposażenia, aby utrzymać pożądaną głębokość wysiewu) i aparat z trzema rolkami z jedną rolką dedykowaną do wysiewu grubych nasion, np. grochu.

Do wyposażenia dodatkowego należą m.in. nadstawka (umożliwiająca przewożenie nawet 700 kg materiału wobec 450 w standardzie) czy znaczniki przedwschodowe. Opcjonalnie dostępny jest też mechanizm umożliwiający tworzenie ścieżek technologicznych a także komputer, który ponadto zlicza zasianą powierzchnię i informuje o niskim stanie materiału siewnego w zbiorniku.

Bomet

Scorpius S004/2 wyposażane są w standardzie w redlice stopkowe, jednak producent z Węgrowa oferuje też redlice jedno- i dwutalerzowe. W standardowym wyposażeniu Scorpiusa znajdziemy m.in. podest, spulchniacze śladów, hydrauliczne znaczniki śladów i zagarniacz. Do wyposażenia opcjonalnego należy natomiast elektrycznie sterowany mechanizm ścieżek technologicznych i licznik zasianej powierzchni. Ponadto maszyny z redlicami talerzowymi można wyposażyć w koła kopiująco-dogniatające.