Polski Ład z korzyścią dla rolników?

Takie zapewnienia złożył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie), podkreślając, że PiS ma oddzielny program dla polskiego rolnictwa.

Jak możemy przeczytać w relacji portalu Onet.pl, Kaczyński, zapowiadając Polski Ład dla wsi, wskazał, że także w obecnym Polskim Ładzie istnieje szereg pomysłów dla wsi. Zaznaczył, że ważnym pomysłem jest m.in., by rolnicy sprzedający swój towar wielkim przedsiębiorstwom otrzymywali pieniądze z góry na rachunek powierniczy. – Krótko mówiąc, żeby nie można ich było ciągle okradać w ten sposób, że się ich kosztem po prostu kredytuje — mówił prezes PiS.

Kolejną, jak zaznaczył, ważną kwestią jest rolniczy handel detaliczny. – Taki wielki pomysł na to, by to, co rolnik wyprodukuje, mógł łatwo sprzedać, nie tylko w swoim województwie, czy wśród sąsiednich, bo tak było dotąd, ale także na terenie całej Polski — powiedział. Dodał, że będzie to wspierane przez tzw. manufaktury.

– To będzie wspierane także, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju możliwości odnoszące się do sprzedaży za granicę, tzn. będzie odpowiednia struktura, która będzie szukała rynków dla tego eksportu — powiedział.

Wymienił też przedsięwzięcia związane z informatyzacją, czy doprowadzeniem do tego, by z satelitów śledzić susze i inne zagrożenia dla rolnictwa, co pozwoliłoby im przeciwdziałać. – Chcemy podejmować także przedsięwzięcia odnoszące się do tych wszystkich zagadnień, które są w gminach. Ogromne środki inwestycyjne na remonty szkół, na przedszkola, na żłobki, na baseny tam, gdzie ich nie ma, na hale sportowe, na domy seniora, domy opieki, na bardzo wiele innych przedsięwzięć, także tych związanych z kulturą — powiedział.

Prezes na spotkaniu zapewnił także o tym, że produkcja rolnicza odbywać się będzie bez zagrożeń – To do tej pory była zmora rolników obok tego okradania przez wielkie przedsiębiorstwa i to chcemy zlikwidować. To jest wielki, trudny program, trzeba nad tym się zastanowić, bo to jest wiele miliardów złotych rocznie, ale chcemy to zrobić. Chcemy naprawdę zapewnić polskim rolnikom pewność, że mogą produkować i nie zagraża im to, że nagle się to załamie, że nagle zostaną bez środków, że nagle zostaną bez pieniędzy, to jest największy ból rolnika dzisiaj, największe ryzyko tej pracy — powiedział Kaczyński.

Mówił, że w nowym programie z myślą o rolnikach jest wiele innych pomysłów dotyczących np. wpierania spółdzielni rolniczych.

– Przez cały czas nad tym pracujemy, żeby wieś stała się inna, dużo lepsza niż dzisiaj, jeżeli chodzi o to jak tam się żyje — zapewnił Kaczyński.

Przekonywał, że dzięki nowemu programowi zwiększą się dochody na wsi i “luksus życia, możliwość korzystania z różnego rodzaju urządzeń, możliwość przenoszenia się z miejsca na miejsce — wszystko to będzie podniesione radykalnie”. – Zupełnie zmieni się życie na polskiej prowincji, w małych miastach. Zupełnie zmieni się, co za tym idzie, życie w Polsce — mówił prezes PiS.