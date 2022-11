Polska zwiększyła eksport żywności o prawie 27 proc.

Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w okresie od stycznia do sierpnia wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych osiągnęła 30,3 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost aż o 26,7 proc.

Wśród głównych odbiorców polskiej żywności znajdują się pozostałe kraje Unii Europejskiej; odpowiadają one za 74 proc. wpływów z eksportu. Daje to wartość 22,4 mld EUR i oznacza wzrost o 30 proc. r/r. Wśród krajów Unii największymi odbiorcami polskiej żywności są Niemcy (7,5 mld EUR, wzrost o 26 proc. r/r), Niderlandy (2,1 mld EUR, o 45 proc. więcej r/r), Francja (1,9 mld EUR, wzrost o 32 proc. r/r). Dalej znajdują się Włochy i Czechy.

Do krajów spoza Unii wyeksportowaliśmy towary za 7,8 mld EUR, czyli o 19 proc. więcej niż rok temu w tym samym okresie. Najwięcej trafiło ich do Wielkiej Brytanii (2,4 mld EUR, o 28 proc. więcej r/r), Ukrainy (615 mln EUR, o 21 proc. więcej) i USA (475 mln EUR, o 25 proc. więcej r/r).

– W strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego dominowało mięso i produkty mięsne (6,2 mld EUR, wzrost o 38 proc.), w tym głównie mięso drobiowe i wołowe, przetwory mięsne i mięso wieprzowe. Kolejną grupę stanowiły: ziarno zbóż i przetwory (4,2 mld EUR, wzrost o 42 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (2,8 mld EUR, wzrost o 5 proc.), produkty mleczne (2,5 mld EUR, wzrost o 42 proc.) oraz cukier i wyroby cukiernicze (2,0 mld EUR, wzrost o 16 proc.) – informuje KOWR.

Wśród przyczyn dobrych wyników eksportowych KOWR wskazuje m.in. na korzystny kurs złotego względem euro i konkurencyjność cenową i jakościową polskiej żywności.