Polska ze z największym wzrostem produkcji wieprzowiny w I kwartale 2024 r. w UE

Według brytyjskiego portalu ahdb.org.uk na podstawie danych KE, całkowita produkcja w UE odnotowała marginalny wzrost o 0,3% w pierwszym kwartale w porównaniu do 2023 roku, ale wśród krajów z największym przyrostem wyróżnia się Polska.

Produkcja wieprzowiny w UE odnotowała marginalne wzrosty w pierwszych trzech miesiącach roku w porównaniu do 2023 roku. Całkowita produkcja od stycznia do marca 2024 r. wyniosła 5,42 mln ton, co oznacza minimalny wzrost o 0,3% (18 200 ton) w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Większość zysków w produkcji pochodziła z Polski, która odnotowała wzrost o 31 000 ton do 485 000 ton i Niemiec o 10 400 ton do 1,07 mln ton. Zrównoważyły to duże spadki w kluczowych krajach produkujących, takich jak Hiszpania i Dania, które odnotowały spadki odpowiednio o 7 000 i 21 500 ton do 1,32 mln i 344 000 ton.

Spadki produkcji w UE ograniczyły możliwości eksportowe, ponieważ całkowity eksport wieprzowiny (w tym podrobów) spadł o 6% w porównaniu z 2023 r. w dotychczasowym roku (styczeń-kwiecień), osiągając nieco ponad 1,3 mln ton. Większość tego spadku wynika ze spadku eksportu do Chin, który w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. był o 83 000 ton niższy, do 363 000 ton. Inne znaczące spadki wolumenu odnotowano w Japonii, gdzie w 2024 r. eksport był o 13 200 ton niższy niż w 2023 r. Odnotowano pewien wzrost do innych krajów azjatyckich, takich jak Korea Południowa, Filipiny i Wietnam, aby przeciwdziałać spadkom.

Całkowity import wieprzowiny do UE (w tym podrobów) spadł o 1 800 ton w porównaniu z rokiem 2023 do 2024. Import do UE wyniósł 46 000 ton w tym okresie w 2024 r., przy spadkach wolumenów z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Znaczące zyski osiągnęło Chile, zwiększając wolumeny wysyłane do UE o 4 800 ton od 2023 do 2024 roku.

Niedawne ogniska ASF w Niemczech nadal powodują ogromne zakłócenia, powodując ograniczenia w gospodarstwach rolnych, rzeźniach i sklepach mięsnych. Podobnie, odnotowano kolejne przypadki ASF w zachodniej części kraju, w pobliżu granic z Belgią i Francją.

Źródło: ahdb.org.uk, 3trzy3.pl