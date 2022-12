Polska – Teksas: co nas łączy a co dzieli?

Teksas, czyli jeden z największych rolniczych stanów w USA, dość mocno różni się od naszego kraju, ale mamy też z tym stanem nieco wspólnego o czym można się było przekonać podczas zorganizowanej 12.12.22 r. przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego spotkania pt. Jak to się robi w Teksasie?

Liczna grupa słuchaczy, którzy przybyli do Olsztyna miała okazję wysłuchać ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń tych, którzy w ostatnich latach mieli okazję zetknąć się z teksańskim rolnictwem. Prelekcję rozpoczęła Katarzyna Boczek z CDR Brwinów, która jest koordynatorką rozpoczętego w 2012 roku programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas.

Jak słusznie zauważyła, podstawowe różnice pomiędzy naszym krajem a Teksasem to przede wszystkim liczba i powierzchnia gospodarstw, która w Polsce wynosi ponad 1,3 mln gospodarstw o średniej powierzchni nieco ponad 12 ha, a w Teksasie jest to nieco pond 400 tys. gospodarstw o powierzchni średniej przekraczającej 220 ha. Jednak takie porównanie nie jest do końca miarodajne, ponieważ w Polsce gleby są znacznie żyźniejsze i stąd w Teksasie potrzeba dużo większych areałów aby osiągnąć podobne efekty ekonomiczne do naszych.

Kolejną różnicą na którą zwróciła uwagę Katarzyna Boczek, jest stosunkowo duże rozdrobnienie struktury produkcji rolnej w Polsce, gdyż w naszych realiach nie ma dużej dominacji jednego sektora tak jak w Teksasie, gdzie ponad 50 proc. w strukturze produkcji zajmuje chów bydła mięsnego.

Tym z kolei co nas łączy z tym rolniczym stanem jest z pewnością produkcja zbóż. Badania naukowe zarówno u nas jak i w Teksasie idą w kierunku zwiększania odporności na suszę w związku ze zmieniającym się klimatem. Ponadto duży nacisk kładziony jest na ochronę środowiska co ma dawać odmiany o zwiększonej odporności na choroby i szkodniki a tym samym zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.

Wnioski te potwierdzili obecni na konferencji uczestnicy programu wymiany, Marcin Gryn oraz Paweł Psiuk, którzy dodali kilka ciekawych uwag odnośnie tego jak wygląda produkcja rolnicza w Teksasie. Marcin Gryn, stwierdził, że również w naszym kraju coraz częściej brana jest pod uwagę uprawa bezorkowa i zalety z niej wynikające, do której amerykańscy rolnicy już dawno dojrzeli i docenili. Z kolei Paweł Psiuk powiedział, że obecnie nasi rolnicy absolutnie nie odbiegają od Amerykanów pod względem umaszynowienia i jakości maszyn, a czasami nawet ich przewyższają.

Obaj Panowie byli również zgodni z Katarzyną Boczek odnośnie bardzo dobrej organizacji produkcji bydła mięsnego w Teksasie, tego jak ona wygląda od samego początku aż do końca, kiedy to gotowy produkt trafia na stoły konsumentów i tego, że w tym względzie powinniśmy korzystać z doświadczeń Amerykanów aby móc z sukcesem produkować krajową wołowinę.