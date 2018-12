,,Polska Smakuje’’ w bożonarodzeniowej odsłonie

Pod hasłem ,,Polska Smakuje’’ Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w dniach 19 – 21.12.2018 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 przed wejściem do gmachu MRiRW w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 30 organizuje V edycje Kiermaszu Świątecznego.

– Na swoje stoiska zapraszają producenci żywności tradycyjnej, ekologicznej oraz wyrobów regionalnych z całego kraju, na których będzie można kupić wędliny tradycyjne i wyroby z gęsiny, ciasta i wypieki, miody i wyroby pszczele, a także oleje tłoczone na zimno – informuje CDR.

Jak podkreślają organizatorzy atrakcją dla smakoszy kuchni świata z pewnością będą potrawy tatarskie, a wśród nich słynny pierekaczewnik. Nie zabraknie również serów oraz przetworów z warzyw i owoców. Dla miłośników sztuki i folkloru oraz wszystkich ceniących sobie wrażenia estetyczne znajdą się stroiki świąteczne i ozdoby choinkowe. Natomiast na najmłodszych czekać będą ręcznie robione zabawki.

Źródło: CDR