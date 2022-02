Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za brak działań w sprawie gatunków inwazyjnych?

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko 15 państwom członkowskim w celu podniesienia skuteczności działań zapobiegawczych i zaradczych w zakresie inwazyjnych gatunków obcych.

Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Włochy nie ustanowiły, nie wdrożyły ani nie zgłosiły Komisji do końca lipca 2019 r. planów działań na podstawie rozporządzenia 1143/2014 mających na celu wyeliminowanie najbardziej inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii. Takie gatunki powodują szkody dla środowiska i zdrowia na tyle znaczne, że uzasadnione jest przyjęcie środków mających zastosowanie w całej UE.

– Inwazyjne gatunki obce stanowią jedną z pięciu głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej w Europie i na świecie. Są to rośliny i zwierzęta, które w wyniku interwencji człowieka zostały przypadkowo lub celowo wprowadzone do środowiska naturalnego, w którym zwykle nie występują. Stanowią one poważne zagrożenie dla rodzimych roślin i zwierząt w Europie i powodują w gospodarce europejskiej straty szacowane na 12 mld euro rocznie – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej,

W Europejskim Zielonym Ładzie i w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślono znaczenie, jakie ma dla UE rozpoczęcie odbudowy środowiska naturalnego do 2030 r. dzięki lepszej ochronie i przywracaniu zdrowych ekosystemów. Działania Komisji w zakresie egzekwowania prawa.

Komisja stale wspiera państwa członkowskie w odpowiednim wdrażaniu istniejących już przepisów, w stosownych przypadkach używając swoich uprawnień wykonawczych. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody w UE, aby obywatele mogli korzystać z usług ekosystemu w całej Unii.

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska przesłała 18 państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia dotyczące tej kwestii. Ponieważ odpowiedzi otrzymane od wymienionych wyżej 15 państw członkowskich były niezadowalające, Komisja podjęła decyzję o wydaniu uzasadnionych opinii. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie sprawy mogą zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości.

Jak podaje KE w środowisku naturalnym w Europie istnieje co najmniej 12 tys. gatunków obcych, z czego 10–15 proc. to gatunki inwazyjne. Inwazyjne gatunki obce mogą powodować lokalne wyginięcie gatunków rodzimych, na przykład w wyniku rywalizacji o ograniczone zasoby, takie jak pożywienie i siedliska, krzyżowania się lub rozprzestrzeniania chorób. Mogą one zmieniać funkcjonowanie całych ekosystemów, osłabiając ich zdolność do świadczenia cennych usług, takich jak zapylanie, regulacja wód lub kontrola przeciwpowodziowa. Na przykład szerszeń azjatycki, przypadkowo wprowadzony do Europy w 2005 r., żywi się rodzimymi pszczołami miodnymi, zmniejsza lokalną różnorodność biologiczną i wpływa ogólnie na usługi zapylania.

Obecność inwazyjnych gatunków obcych często ma znaczące skutki gospodarcze, ponieważ zmniejszają one plony z rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.. Gatunki inwazyjne mogą uszkadzać infrastrukturę, utrudniać transport lub zmniejszać dostępność wody, gdy np. blokują drogi wodne lub zatykają wodociągi przemysłowe. Inwazyjne gatunki obce mogą również stanowić duży problem dla zdrowia ludzkiego, ponieważ wywołują poważne alergie i problemy skórne (np. oparzenia spowodowane przez barszcz mantegazyjski) i działają jako wektory niebezpiecznych patogenów i chorób (np. przenoszenie chorób na zwierzęta i ludzi przez szopa pracza).