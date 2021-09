Polska premiera nowych ładowarek teleskopowych Bobcat na Agro Show

W tym roku na targach Agro Show w Bednarach w dn. 24-26 września odwiedzający będą mogli m.in. po raz pierwszy zobaczyć model TL38.70HF – całkowicie nową ładowarkę teleskopową Bobcat serii R.

Ponad 60 lat temu Bobcat zainicjował rynek ładowarek burtowych. Zupełnie nowa ładowarka S66 z serii R to kolejna wyjątkowa maszyna, której nikt nie powinien przegapić na pokazie. Następna premiera to nowa kompaktowa ładowarka kołowa L85, jej produkcja rozpoczęła się na początku tego roku. Goście odwiedzający atrakcyjne stoisko Bobcat –

będą mogli zobaczyć również więcej maszyn, takich jak ładowarka teleskopowa TL30.60 czy koparki E19 i E35z.

Nowy model TL38.70HF to średniej wielkości ładowarka teleskopowa dla rolnictwa. Bobcat rozpoczął jej produkcję zaledwie kilka tygodni temu, a premiera w Polsce odbędzie się właśnie na Agro Show w Bednarach. Model ten oferuje maksymalny udźwig roboczy 3,8 tony i wysokość podnoszenia do 7 metrów.

– Bobcat wprowadził na początku tego roku wiele nowych produktów, a sporo z nich przeznaczonych jest dla rynku rolniczego. Siedem naszych nowych modeli ładowarek teleskopowych serii R posiada maksymalny udźwig roboczy od 2,6 do 4,3 tony przy wysokości podnoszenia od 6 do 8 m. To ułatwia wybór maszyny polskim rolnikom – mówi Adrian Winnicki, Regionalny dyrektor sprzedaży Doosan Bobcat EMEA.

Źródło: Bobcat