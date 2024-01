Polska, Niemcy, teraz Rumunia. Rolnicy wyjechali ciągnikami na obwodnicę Bukaresztu, a to nie koniec

Rolnicy protestują już nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale także w Rumunii. Wczoraj na obwodnice Bukaresztu wyjechało ok. 70 ciągników, zaś dziś rolnicy mają pojawić się już w samej stolicy.

Wczoraj rolnicy dołączyli spontanicznie do protestu przewoźników, domagając się m.in. ochrony przed zagranicznymi inwestycjami oraz błyskawicznych wypłat dotacji. Dzisiejszy protest organizuje z kolei Związek Patriotycznych Rolników kierowany przez Ștefana Muscę.

– To oburzające, że po całym życiu pracy lądujesz na krawędzi przepaści, ponieważ nieodpowiedzialni politycy nie zadbali o producentów w Rumunii. Nie zrobili absolutnie nic. Po 30-35 latach działalności myślimy o opuszczeniu kraju. Jedyną osobą, której zaufałem i która nawiązała z nami bardzo bliską współpracę, był minister Chesnoiu, który nie podjął żadnej decyzji, dopóki nas o to nie zapytał, ale niestety widzę, że zadbali o to, aby zamknąć mu usta – mówi Muscă cytowany przez G4Media.ro.

Rumuński minister rolnictwa Florin Barbu odniósł się do wczorajszej demonstracji stwierdzając, że do Ministerstwa nie wpłynęły oficjalnie żadne postulaty. Zapewnił także, że w przyszłym tygodniu spotka się ze związkami i federacjami rolnymi oraz że dotacje zostaną przyznane terminowo, a dopłaty do paliwa rolniczego osiągną możliwie jak najwyższe stawki.

Wg rumuńskich mediów, demonstracje odbyły się także w innych miastach, m.in. w Klużu-Napoce.