Polska największym importerem ukraińskich produktów rolnych

W czerwcu 2024 r. Polska stała się największym importerem ukraińskich produktów rolnych wśród krajów Europy Wschodniej – informuje portal Latifundist.

Jak informuje ukraiński portal rolniczy Latifundist, eksporterzy ukraińskich produktów rolnych przeorientowali swoje szlaki dostaw z transportu drogowego na morski. W związku z tym w czerwcu eksport drogowy produktów rolnych osiągnął najniższy poziom od początku 2024 r. – 327,6 tys. ton. Wysyłki w czerwcu spadły o 23,2% w porównaniu do 426,4 tys. ton w maju. Średni dzienny eksport w czerwcu przez wszystkie drogowe punkty kontrolne spadł do 10,9 tys. ton.

Reorientacja eksportu na tradycyjne szlaki dostaw, a mianowicie drogą morską, wraz z ogólną tendencją spadkową w czerwcu, zmniejszyła obciążenie korytarza drogowego przez Rumunię do 78,8 tys. ton, Mołdawię do 58,2 tys. ton, Węgry do 36,5 tys. ton i Słowację do 22,7 tys. ton.

Największym wśród krajów Europy Wschodniej importerem ukraińskich produktów rolnych z użyciem transportu drogowego była w czerwcu 2024 r. Polska.

Źródło informacji: Latifundist