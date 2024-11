Polska musi zalać grunty uprawne, by Holandia mogła rozwijać rolnictwo

Polska musi zalewać tereny osuszone na potrzeby rolnictwa, na mocy unijnego rozporządzenia Nature Restoration Law, przyjętego w czerwcu 2024 r. Ale już np. Holandia nie musi – bo nie jest możliwe przywrócenie naturalnego stanu osuszonych polderów. Holendrzy wciąż będą rozwijać rolnictwo, a na dawnych polskich łąkach będą kwitły kaczeńce błotne.

W Holandii nie będzie renaturyzacji, bo nic się już nie da uratować – mówi ekolog i hydrobiolog dr. Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii EcoProBono w rozmowie z red. Tomaszem Cukiernikiem pt. “Można zablokować Zielony Ład. Rozmowa z Grzegorzem Chocianem” na portalu DoRzeczy.pl.

Nature Restoration Law pozwala, by z obowiązku renaturyzacji zostały wyłączone te tereny, które są już tak zmienione przez człowieka, że nie da się ich przywrócić do upragnionego przez Brukselę stanu “naturalnego”. Do takich terenów należą holenderskie poldery – depresyjne tereny nadmorskie, sztucznie osuszone i otoczone groblami chroniącymi przed zalaniem.

– Więc będzie derogacja taka, że chociażby holenderskie rzeki, kanały, drogi wodne będą objęte wyłączeniami, bo tam się nie da przywrócić wysokiej jakości siedlisk i bioróżnorodności – bo przywrócenie oznacza zalanie Holandii, ich polderów – mówi dr Chocian. – Ale w zamian będzie trzeba więcej zakazów wprowadzić w Polsce, żeby w bilansie europejskim się zgadzało. Czyli na Wiśle, na Odrze, tu więcej zabronimy po to, żeby skompensować to, czego w Holandii nie można zrobić.

Metodą na wdrożenie będzie zwykłe finansowe przekupstwo samorządów i osób fizycznych, które będą sprzedawać, oddawać teren pod renaturyzację. Więc nam się oberwie za to, że mamy dużą bioróżnorodność i zarobimy raz na sprzedaży ziemi lub stale w małych rekompensatach finansowych za utrzymywanie stanu niedorozwoju, ale z danego terenu trwale ograniczymy swój rozwój na rzecz państwa, które już jest rozwinięte i nadal zamierza się rozwijać.

Nam nie będzie wolno rozwijać gospodarki i dróg wodnych. U nas się będzie kompensowało to, że gospodarki na Zachodzie się świetnie rozwijają. I tak jak do tej pory ciągle było, że to odbywa się naszym kosztem, tak teraz to jest bezczelnie naszym kosztem, ponieważ to nam należy płacić za to, że mamy bioróżnorodność pomimo stałego rozwoju, a nie nas ograniczać, bo mamy bioróżnorodność – podsumowuje dr Grzegorz Chocian.

źródło: DoRzeczy.pl