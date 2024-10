Polska liderem produkcji wieprzowiny: ceny spadają, konsumpcja maleje, import rośnie

Jak podaje Komisja Europejska, w pierwszym półroczu 2024 r. w całej Unii Europejskiej o 1,7% wzrosła produkcja wieprzowiny. Liderem wzrostu pod względem ilości ton jest Polska z wynikiem 77 tys. ton (+1,9%). Spada jednak wielkość eksportu i wewnątrzunijna konsumpcja.

Poza Polską największe wzrosty produkcji odnotowały Węgry (18 tys. ton, +8,3%) i Niemcy (18 tys. ton, + 0,9%). W Danii ubito mniej zwierząt, ale wzrosła średnia waga tusz (+17 000 t, +2,5% rok do roku).

Wzrost podaży nie połączył się ze wzrostem popytu, co doprowadziło do spadku cen od maja 2024 r., mimo że średnie notowania pozostały znacznie powyżej 5-letniej średniej. Ponieważ jednak spadły równocześnie ceny paszy, marże pozostały dodatnie w pierwszej połowie roku.

– Ryzyko dla produkcji stanowi nadal afrykański pomór świń. Oczekuje się spadku produkcji o 0,5% w 2024 r. i dalszego spadku o kolejne 0,2% w 2025 r. rok do roku. Oczekiwany jest również spadek konsumpcji w UE do 30,9 kg do końca roku (-0,4% rok do roku) na mieszkańca. W roku 2025 konsumpcja powinna ustabilizować się na tym poziomie – informuje portal 3trzy3.pl

Mimo spadku cen unijna wieprzowina nie jest konkurencyjna na rynku globalnym, co sprawia, że eksport jest prawdziwym wyzwaniem – w pierwszej połowie 2024 r. eksport z UE odnotował spadek o 6% rok do roku, głównie do Chin (-27%). O 3% spadł też eksport do Wielkiej Brytanii.

Presja na eksport z UE odczuwalna jest przede wszystkim ze strony Brazylii i USA, które wysyłają swoje produkty na niektóre rynki o wysokiej wartości (Japonia, Australia). Unijni eksporterzy odnotowali natomiast zyski na rynkach o niższej wartości, jak Filipiny i Wietnam, ale też w Korei Płd.

W całym roku 2024 eksport z UE może spaść o 2,5% r/r. W 2025 r. spodziewany jest dalszy spadek o 2% rok do roku, m.in. ze względu na możliwe cła wyrównawcze z Chin.

Nie słabnie natomiast import wieprzowiny do UE: w okresie styczeń-czerwiec 2024 import wzrósł o 1% r/r. Jest to spowodowane m.in. umową o wolnym handlu pomiędzy UE a Chile – to państwo wyeksportowało na rynek unijny o 173% wieprzowiny więcej r/r (+8 600 ton).