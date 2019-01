Polska jajami stoi

Polska od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce producentów jaj w Unii Europejskiej. Rocznie wytwarza ok. 10 mld jaj. Rodzima kura potrafi znieść nawet do 250 jaj w ciągu roku! Jajeczne zagłębie kraju to Mazowsze i Wielkopolska, do których należy ponad 50% krajowej produkcji. U progu Świąt Wielkanocnych warto upewnić się, które jajka najlepiej sprawdzą się na świątecznym stole.

Jakość jajek zależy wyłącznie od systemu chowu? Mit. Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego udowodnili, że to nie chów przesądza o składzie i smakowitości polskich jaj. Za ich smak i jakość odpowiada przede wszystkim pasza, którą są karmione. Zależy od niej również masa jaja.

– Sekret idealnego jajka tkwi w rodzaju i ilości spożywanej przez kury paszy. Nioski, mają znacznie większe zapotrzebowanie na składniki mineralne, szczególnie na wapń. Dlatego pasza musi być dostosowana do wieku kury oraz zbilansowana pod względem białka, aminokwasów, energii metabolicznej, jak i potrzebnych witamin: A, E, B2, B6, kwasów foliowego oraz pantotenowego. Żywienie to jednak nie wszystko. Równie ważna jest troska

o dobrostan zwierząt. To od zapewnienia odpowiednich warunków zależy wysoka jakość produktu końcowego oraz wyniki produkcyjne – komentuje Paweł Michalski, kierownik produktu ds. drobiu De Heus.

Po czym poznać dobre jajka? Z perspektywy konsumenta, ważne są takie czynniki, jak data przydatności do spożycia, system chowu kur oraz informacja o producencie. Termin przydatności to średnio 28 dni od momentu zapakowania. Należy pamiętać, że jaja dostępne w sklepach są objęte kontrolą weterynaryjną. W Polsce zakazane jest stosowanie pasz z antybiotykami w chowie kur niosek. Mogą być one użyte wyłącznie w przypadku choroby stada. Jaja, które zostały zniesione przez chore zwierzęta nie trafiają do sprzedaży.

Tajemnicze numery na jajkach – co oznaczają?

• 0 – jaja z chowu ekologicznego,

• 1 – z chowu na wolnym wybiegu,

• 2 – z chowu ściółkowego,

• 3 – z chowu klatkowego.

– Przy zakupie jaj na Wielkanocne śniadanie należy, przede wszystkim zwrócić uwagę na ich pochodzenie oraz sposób przechowywania – koniecznie w obniżonej temperaturze. Kupując jaja z niesprawdzonych źródeł ryzykujemy naszym zdrowiem – ostrzega Michalski.

Bomba witaminowa – A, E, D, B12 i K. Jaja to wciąż jedno z bogatszych źródeł białka. Dlatego cieszą się ogromną popularnością wśród osób, które żyją aktywnie, uprawiają sport. Zawierają potas, wapń i żelazo. Najwięcej wartości odżywczych posiada jajko na miękko i takie w postaci lekko ściętej jajecznicy.

Jajko jajku nierówne. Różnią się od siebie m.in. kształtem, kolorem skorupki i żółtka, a także rozmiarami. – Na tak dużą różnorodność jaj składa się wiele czynników, w tym np. genetyka kury, wiek, rodzaj zadawanej paszy, czy warunki utrzymania – dodaje Michał Szafryna z De Heus. Najchętniej wybierane przez konsumentów są jajka beżowe. Tymczasem kolor skorupki nie gra roli. To kwestia wyłącznie genetyki kur.

Złote żółtko najlepsze? Barwa żółtka to również wyłączenie kwestia żywienia i sposobu utrzymania – dodaje Szafryna. – Konsumenci przeważnie wolą jajka o intensywnie żółtej barwie. Twierdzą, że zawierają one więcej witaminy A i są zdrowsze niż te z jaśniejszymi żółtkami. To błędne założenie. Intensywna barwa zależy m.in. od obecności kukurydzy lub śruty w diecie – uzupełnia Szafryna.