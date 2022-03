Polska dostarczy ukraińskim rolnikom 300 tys. ton oleju napędowego?

Jak informuje portal Businessinsider, według pomysłu Komisji Europejskiej Polska miałaby pożyczyć Ukrainie ze swojej rezerwy strategicznej 300 tys. ton oleju napędowego. Uszczuplone zapasy miałyby zostać uzupełnione następnie przez USA.

O pomyśle tym poinformował Maciej Popowski, dyrektor generalny ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (NEAR) w Komisji Europejskiej.

Chodzi przede wszystkim o to, aby zabezpieczyć tegoroczne zbiory zbóż w Ukrainie. Co prawda zboża jare stanowią niewielki odsetek ukraińskich upraw, jednak biorąc pod uwagę skalę produkcji w tym kraju, ubytek na rynku będzie odczuwalny. Bardzo istotne jest też przecież zabezpieczenie ozimin, do których ochrony i nawożenia też potrzeba paliwa. A z tym sytuacja wygląda najgorzej, bo o ile, jak podawaliśmy ostatnio, zapasy nawozów są w tym kraju zabezpieczone w 70. procentach, a środków ochrony roślin w ok. 50., zapasy paliwa potrzebnego do przeprowadzenia wiosennych prac polowych zabezpieczone są w zaledwie 20. procentach.

Przerwy w dostawach zbóż z Ukrainy najbardziej zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ponadto windują ceny na całym świecie.