Polscy sadownicy mogą sprzedawać jabłka do Indonezji

Polscy sadownicy mogę sprzedawać jabłka do Indonezji. Pomyślne zakończono procedury otwierania tego rynku. Istnieje już możliwość eksportu polskich jabłek.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) informuje, że podmioty które na etapie ustalania wymagań eksportowych zgłosiły wstępne zainteresowanie takim eksportem, już uzyskały możliwość jego rozpoczęcia.

Pozostali zainteresowani eksportem producenci i eksporterzy powinni zgłosić do jednostek terenowych PIORiN, w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r., zamiar prowadzenia uprawy owoców jabłek na rynek indonezyjski w sezonie 2023 (zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami). Rejestracja sadu oraz pakowalni, spełnienie indonezyjskich wymagań fitosanitarnych są warunkami niezbędnymi do uzyskania możliwości eksportu. Wymagania dostępne są na stronie PIORiN w zakładce eksport/ import.