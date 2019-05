Polonez z podsiewem nawozu

Marka Unia rozwinęła projekt swojego flagowego siewnika mechanicznego o możliwość wysiewu nawozu, który mieszając się w redlicach z nasionami trafia do gleby. Nowa maszyna to Polonez DUPLO.

Siewnik ten pozwala na okołonasienny (doglebowy) wysiew nawozu, co przekłada się na uzyskanie dodatkowych punktów w ramach PROW. Dzięki temu szanse na uzyskanie dotacji na zakup tej maszyny są wyższe.

Skrzynia 50/50

Polonez Duplo dostępny jest w wersjach o szerokości roboczej 3 i 4 m. W pierwszym przypadku pojemność skrzyni nasienno-nawozowej wynosi 550 l (750 l z nadstawką),

a w drugim 800 l (1100 l z nadstawką).

Zamontowana w jej środku przegroda dzieli przestrzeń na dwie równe części (50/50), co pozwala zasypać je oddzielnie nawozem

i nasionami. Jeżeli zrezygnujemy w wysiewu granul nawozowych to przegrodę można częściowo zdemontować i wykorzystać prawie całą pojemność skrzyni na nasiona.

– Polonez Duplo został wyposażony w nowoczesne aparaty wysiewające ziarno, które charakteryzują się trwałą, masywną budową. Dzielone kółka wysiewające aparatu umożliwiają wysiew zarówno drobnych jak i grubych nasion. Przestawianie wysiewu z drobnego na gruby jest bardzo proste i szybkie ponieważ aparaty mają dzielone zastawki. Kółko wysiewające jest osłonięte wizjerem, który chroni materiał siewny przed deszczem i wiatrem. W przedniej części skrzyni zasypowej znajdują się roweczkowe aparaty wysiewające nawóz, które posiadają jedną zastawkę. Podobnie jak aparaty do ziarna wyposażone są w ochronny wizjer – wyjaśnia Sławomir Jaskuła przedstawiciel marki Unia.

Nasiona i nawóz pobrane przez aparaty wysiewające ze skrzyni ładunkowej trafiają do kolektorów, w których się ze sobą mieszają i grawitacyjnie wpadają do jednego przewodu wysiewającego. Kolektorów jest więc tyle ile redlic siewnych, czyli 25 w wersji 3-metrowej

i 31 w maszynie 4-metrowej. Wszystkie kolektory zamontowane są na jednej belce, co nadaje sztywności konstrukcji tego podzespołu.

Aparaty wysiewające nasiona i nawóz napędzane są mechanicznie od kół jezdnych siewnika. Bezstopniowa skrzynia przekładniowa zamontowana po prawej stronie maszyny obsługuje dozowanie nasion, a umieszczona z lewej strony – nawozu. Zmieniając ustawienia skrzyń przekładniowych możemy zmieniać dawki wysiewanych materiałów. Oczywiście w celu sprawdzenia ustawień należy przeprowadzić „próbę kręconą”, którą wykonuje się podobnie jak w standardowym siewniku. Maksymalne można wysiać 400 kg/ha nasion oraz 300 kg/ha nawozu, a minimalnie 1,5 kg/ha nasion oraz 20 kg/ha nawozu.

Redlice dwutarczowe V-TECH lub SHELL

Siewniki Polonez Duplo wyposażone są w redlice dwutarczowe V-Tech o średnicy

300 mm, których maksymalny indywidualny docisk wynosi 25 kG. Za nimi zamontowane są kółka dogniatająco-kopiujące (250×42 mm). W opcji występują również redlice przemienne SHELL, które też mają średnicę 300 mm. Docisk redlic można zmieniać w dwojaki sposób, jednostkowo i centralnie. Każda z redlic połączona jest mocną sprężyną ze sztywną belką, co powoduje ich dociskanie do podłoża. Siłę tego docisku można zmieniać poprzez przełożenie jednego końca sprężyny w jeden z trzech uchwytów znajdujących się w miejscu mocowania redlic do siewnika. Z drugiej strony sprężyna zaczepiona jest do wspomnianej sztywnej belki. Ma ona jednak możliwość częściowego obrotu wokół własnej osi, co poprzez śrubę wrzecionową pozwala zmieniać centralnie docisk wszystkich redlic naraz. Obok tej śruby znajduje się podobna, dzięki której można centralnie ustalić maksymalną głębokość pracy redlic. Odbywa się to poprzez obrót owalnej belki podporowej, na której opierają się ramiona redlic. Dzięki temu w przypadku braku kółek dogniatająco-kopiujących, można zapobiec zagłębianiu się redlic na glebach lekkich.

Trzy rodzaje sterowników

– Siewniki Polonez Duplo mogą być wyposażone w jeden z trzech sterowników monitorujących ich pracę. Starter Seed umożliwia automatyczne zamykanie i otwieranie ścieżek technologicznych. Kolejnym urządzeniem sterującym jest komputer Pilot Seed, który dodatkowo posiada m.in. licznik hektarów oraz kontrolę poziomu nasion. Komputer Superior to najbardziej zaawansowany sterownik montowany w siewnikach Polonez Duplo. Charakteryzuje go duży kolorowy wyświetlacz, intuicyjna obsługa oraz możliwość przenoszenia zapisanych danych przez port USB – mówi Sławomir Jaskuła.

Redlice skrajne w siewniku Polonez znajdujące się za jego kołami posiadają indywidualną regulację docisku. Ponadto ich konstrukcja wsporcza została wykorzystana do zamontowania skrobaków kół, co oczywiście docenimy pracując na glebach ciężkich

i wilgotnych. Siewnik 3-metrowy standardowo wyposażony jest w koła wysokie 6×16. Producent podaje, że założenie do takiej maszyny nadstawki zwiększającej pojemność

o 200 l powinno być połączone z zamontowaniem kół szerszych (10.0/80-12). Powodem jest oczywiście zwiększenie masy siewnika po jego napełnieniu do pełna. W Polonezie Duplo o szerokości roboczej 4 m montowane są koła o rozmiarze 10×15.

Standardowym wyposażeniem siewników Polonez są hydrauliczne znaczniki przejazdu sterowane indywidualnymi siłownikami hydraulicznymi, dzięki czemu ramię znacznika unoszone jest do pionu. Maszyny mają również zawsze montowane oświetlenie typu LED, co oprócz walorów wizerunkowych wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w czasie przejazdów transportowych. – Siewnik Polonez Duo posiadają ruchomą belkę zaczepową, dzięki czemu łatwiej go zagregować z ciągnikiem lub agregatem. Rozwiązanie to pozwala również na łatwiejsze kopiowanie terenu, bo naprężenia z belki zaczepowej nie są przenoszone na siewnik czy maszynę współpracującą – zapewnia Sławomir Jaskuła.

Źródło: UNIA