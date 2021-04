Policyjny pościg zakończony na polu uprawnym

Funkcjonariusze Policji z Grudziądza udaremnili ucieczkę 26-latka kierującego samochodem marki Hyundai. Pościg ułatwił sam ścigany, bowiem dość bezrefleksyjnie postanowił sforsować pole uprawne.

Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a na dawane przez funkcjonariuszy znaki zareagował ucieczką; skręcił najpierw w polną drogę, później zaś wjechał w pole, które po ostatnich opadach zamieniło się w grzęzawisko.

Jak się okazało, 26-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, bowiem 3 lata wcześniej także uciekał przed policją, co poskutkowało sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Niedoszły uciekinier usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli i złamania sądowego zakazu, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

A kto zapłaci rolnikowi za poniesione straty?