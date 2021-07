Policyjny pościg na polu kukurydzy. Uciekał… nagi kierowca

Kara 5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu pod Łomżą, który najpierw ukradł piwo i papierosy, później nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a w końcu… rozebrał się do naga i próbował ukryć się w kukurydzy.

Zdarzenie miało miejsce 8 lipca. Przed godziną 13 policjanci dostali zgłoszenie o kradzieży w sklepie w Burzynie, a następnie ustalili, że mężczyzna wszedł do sklepu, ukradł piwo i papierosy, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Patrolujący pobliską miejscowość funkcjonariusze zauważyli opisane przez właścicielkę sklepu auto, jego kierowca nie reagował jednak na sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać.

– Mężczyzna wjechał w pole kukurydzy i uciekł z samochodu. Na miejsce do pomocy przyjechał też kolejny patrol funkcjonariuszy z Łomży. Policjanci mając problem z wypatrzeniem mężczyzny w wysokiej kukurydzy poprosili o pomoc przejeżdżającego kierowcę ciężarówki. Z naczepy tego samochodu było widać znacznie więcej. Stamtąd wypatrzyli uciekiniera. 37-latek został zatrzymany, był nagi. Jak ustalili policjanci mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary roku i 2 miesięcy za kradzież z włamaniem – informuje rzecznik prasowy KMP Łomża.

Zgodnie z kodeksem karnym, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Paweł Palica