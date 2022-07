Policjanci na koniach walczą z offroadowcami niszczącymi pola

Na terenie podkarpackiej gminy Korczyna pełnili w ostatnich dniach służbę policjanci. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie dewastacji pól uprawnych, łąk oraz leśnych szlaków turystycznych przez miłośników off-roadu.

Niszczenie pól uprawnych oraz rozjeżdżanie szlaków turystycznych przez miłośników pojazdów terenowych staje się coraz bardziej powszechnym problemem. Niedawno informowaliśmy zresztą o motocykliście jeżdżącym po świeżo obsianym polu.

W celu przeciwdziałania tego typu zdarzeniom, na terenie powiatu krośnieńskiego do służby kierowane są policyjne patrole konne. 5 lipca pojawiły się one w Korczynie. Mundurowi patrolowali wielohektarowe połacie pól uprawnych oraz drogi dojazdowe do miejsc szczególnie zagrożonych dewastacją przez kierujących quadami oraz motocyklami crossowymi.

Przed godziną 15, na pograniczu Krościenka Wyżnego i Korczyny, policyjny patrol konny zatrzymał do kontroli dwóch motocyklistów. Okazało się, że kierujący jednośladami typu cross, to mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe w wieku 15 i 16 lat. W trakcie kontroli okazało się, że motocykle nie są zarejestrowane oraz nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia. Nastolatkowie zostali przekazani pod opiekę przybyłych na miejsce rodziców oraz poinformowani o skierowaniu ich sprawy do sądu.

W najbliższych tygodniach policyjne patrole konne można będzie spotkać nie tylko w Korczynie, ale również na terenie innych miejscowości regionu.