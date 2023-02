Policja zatrzymała… byka

Kilkusetkilogramowego byka, spacerującego po rynku małopolskich Ciężkowic, “ująć” musieli 14 lutego policjanci.

Mundurowi z Ciężkowic o sporych rozmiarach byku, wędrującym po rynku, powiadomieni zostali około godziny 10. Okazało się, że podczas odbywającego się targu w centrum miasta zwierzę zostało sprzedane, nowy właściciel nieumiejętnie jednak przygotował załadunek na samochód ciężarowy, zwierzę więc uwolniło się i ruszyło na “zwiedzanie” Ciężkowic.

Policjanci wspólnie z mieszkańcami, którzy w tym czasie byli na rynku, zapędzili zdezorientowane zwierzę do ogrodzonego terenu przy kościele. Zamknęli wszystkie furty i wezwali na pomoc lekarza weterynarii. Ten ostatni około godziny 13 środkami chemicznym zaaplikowanym strzałkami uspokoił uciekiniera. Dopiero wówczas pojawiła się możliwość ponownego załadowania byka do ciężarówki i przetransportowanie go pod właściwy adres.