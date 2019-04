Polagra – targi z potwierdzoną jakością

Za niecałe pół roku kolejna edycja największego w Polsce wydarzenia dla branży spożywczej i gastronomicznej, czyli targi Polagra w Poznaniu.

Wydarzenie od wielu lat jest postrzegane przez branżę jako obowiązkowy punkt w kalendarzu i nie należy się temu dziwić, w końcu Polagra to wydarzenie z wieloletnią tradycją, a jednocześnie podążające za trendami rynku eventów.

Tegoroczna edycja całego bloku targowego to m.in. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD, a także Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA TECH (w tym roku Salon Technologii Mięsnych i Rybnych oraz Technologii Spożywczych). Warto podkreślić, że oba wydarzenia znajdują się na liście wydarzeń o charakterze międzynarodowym zatwierdzonych przez Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI Approved International Event). To dowód na to, że targi są przygotowywane według wysokich standardów, z ogromną dbałością o jakość usług

i tym samym zapewniają wystawcom gwarancję solidnej inwestycji. Przykładamy ogromną wagę do tego, by Polagra była najlepszym miejscem do spotkań przedstawicieli branży spożywczej, dawała możliwości rozwoju kontaktów biznesowych producentom maszyn i urządzeń oraz firmom produkującym żywność. – komentuje Joanna Jasińska, dyrektor projektu Polagra Tech.

Trwa obecnie kampania skierowana do wystawców bloku targowego Polagra. Organizatorzy jak zawsze zachęcają do wcześniejszego zgłoszenia udziału w ekspozycji, ponieważ można wtedy skorzystać z niższych cen powierzchni wystawienniczej (Polagra Food – do 31 maja, Polagra Tech – do 30 czerwca). Warto jednak pamiętać, że udział w targach to nie tylko stoisko będące częścią ekspozycji, ale także działania promocyjne, które wspierają obecność firmy na targach i generują dodatkowe możliwości nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami. Cześć z nich realizują sami wystawcy informując o tym, że biorą udział w Polagrze. Warto jednak mieć na uwadze, że Grupa MTP aktywnie uczestniczy w promocji wystawców. W naszych mediach drukowanych oraz w kanałach online informujemy o nowościach, produktach nagrodzonych Złotym Medalem, specjalnych eventach, które odbywają się na stoisku wystawcy lub scenie głównej, ale pod jego patronatem. – informuje Marcin Gorynia, dyrektor projektu Polagra Food.

Targi POLAGRA FOOD i Polagra Tech odbędą się w dn. 30 września – 3 października. Towarzyszyć im będą m.in. targi Taropak oraz Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli Polagra Gastro / Invest Hotel, a to, dla producentów żywności, dodatkowe możliwości prezentacji produktów spożywczych menedżerom z całej Polski i znakomitym szefom kuchni, a zwłaszcza tym startującym w finale Kulinarnego Pucharu Polski, najważniejszego w naszym kraju konkursu kulinarnego dla profesjonalistów.

