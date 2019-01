Polacy popierają rozwój OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apeluje do posłów i senatorów o głosowanie za przyjęciem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejne skuteczne narzędzie w walce z coraz bardziej uciążliwym smogiem. Jego redukcja znacząco wpłynie na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia Polaków.

Organizacja Health and Environment Alliance oszacowała ponoszone przez Polskę koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza na 12-34 mld zł rocznie. Jego zła jakość ma poważne konsekwencje gospodarcze. Produktywność pracowników jest ograniczona, rosną natomiast wydatki na leczenie. Rocznie dochodzi do 3,5 tys. przedwczesnych zgonów, 1,6 tys. przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, tysiąca nowych hospitalizacji oraz 800 tys. utraconych dni pracy. Polski nie stać na to, by co roku puszczać z dymem miliardy złotych.

– Dlatego trzeba wesprzeć rozwój odnawialnych źródeł energii. Przy wytwarzaniu czystego prądu i ciepła z OZE nie dochodzi do emisji szkodliwych związków chemicznych i pyłów do atmosfery, OZE nie zanieczyszczają więc środowiska naturalnego. Liczne korzyści ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne znacznie przewyższają koszty początkowej pomocy OZE. Zielona energia to nie tylko lepszej jakości powietrze, ale też możliwość ograniczenia importu gazu, węgla i ropy naftowej, rozwój nowoczesnych technologii oraz tworzenie nowych wysokiej jakości miejsc pracy – mówi Janusz Gajewski, prezes zarządu PSEW

Według Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, w przypadku wejścia na ścieżkę szybkiego rozwoju do 2020 r. liczba zatrudnionych np. w sektorze energetyki wiatrowej sięgnie 14 tys. i będzie rosnąć, zwłaszcza w segmencie usług serwisowych.

Jak podkreśla PSEW Nowelizacja ustawy o OZE będzie także ważnym krokiem w kierunku wywiązania się z unijnych zobowiązań, które zakładają, że do 2020 roku Polska ma zużywać 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli to się nie uda, będą groziły nam finansowe kary.

– Co istotne, z przeprowadzonych dotąd sondaży jednoznacznie wynika, że Polacy popierają rozwój energetyki odnawialnej i uważają, że znacząco poprawiłaby ona jakość ich życia – podsumowuje PSEW.

Źródło: PSEW

Opracował: Samuel Skrzysz