Polacy mistrzami w omijaniu zakazów. Rolnicy z Lubelszczyzny o imporcie zbóż z Ukrainy 

Rolnicy z powiatu hrubieszowskiego na Lubelszczyźnie twierdzą, że mimo obowiązującego zakazu, polskie zakłady wciąż importują zboże z Ukrainy – donosi lokalny tygodnik Kronika Tygodnia.

W internetowym wydaniu tygodnika Kronika Tygodnia ukazującym się na terenie kilku powiatów Lubelszczyzny opublikowany został artykuł pod wymownym tytułem: “Zboże leży w magazynie, a protestować nie ma jak, bo jest bezkrólewie”. Czytamy w nim, że sytuacja producentów zbóż w powiecie hrubieszowskim jest dramatyczna – skup zbóż w zasadzie nie funkcjonuje, a jeśli już ktoś chce kupić, to za cenę połowy kosztów produkcji. Cena kukurydzy w lokalnych skupach wynosiła w ub. tygodniu 320 zł/t mokrego ziarna, pszenicy paszowej 700 zł/t a konsumpcyjnej 800 zł/t. Przy takich cenach zboże sprzedają “głównie desperaci lub ci, którzy muszą pilnie opłacić różne rachunki i zobowiązania finansowe”.

Rolnicy z powiatu hrubieszowskiego winą za tę sytuację obciążają nielegalny import zbóż z Ukrainy. Przykładem niech będą dwa cytaty z artykułu:

– Kukurydza z Ukrainy musi wciąż wchodzić na nasz rynek. Skoro Zakłady w Klemensowie, które przez ostatnie lata skupowały po kilkadziesiąt tysięcy ton tego ziarna rocznie, dopiero w ostatnich dniach otworzyły skup kukurydzy – tłumaczy Marcin Sobczuk, rolnik z Wysokiego, prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

– Wszyscy wiedzą, że po cichu do Polski od naszego wschodniego sąsiada sprowadzane są spore ilości zboża. Ale oficjalnie nie mówi się o tym. Zdarzały się takie sytuacje, że w towarowym składzie kolejowym z Ukrainy wiozącym jakieś surowce, wpięto kilka wagonów ze zbożem, tak dla niepoznaki – opowiada rolnik z gminy Hrubieszów.

Jak informuje Kronika Tygodnia, w powiecie hrubieszowskim jest około 6 900 gospodarstw rolnych gospodarujących na 125 tys. ha gruntów uprawnych, z czego pszenica, jęczmień, owies, rzepak i kukurydza zajmują ok 60 tys. ha.

Tymczasem Ukraina właśnie rozpoczęła procedurę wejścia do Unii Europejskiej. Jak informowaliśmy w artykule “Ukraińskie rolnictwo ma się dobrze, a nawet jeszcze lepiej”, mimo wojny na Ukrainie zebrano znaczną ilość zbóż – ponad 67 mln ton. Przekracza to kilkukrotnie wewnętrzny popyt, więc agroholdingi działające na Ukranie będą chciały większość zebranego zboża wyeksportować. Ostatnie dwa lata pokazują, że kierunkiem eksportu nie będą głodujące kraje afrykańskie, lecz lukratywny rynek unijny. Co się stanie z polskimi rolnikami?